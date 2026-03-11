Επισκέψεις σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δημόσιων φορέων, διοργανώνεται ο 3ος κύκλος επισκέψεων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για οικοδόμηση της σχέσης εμπιστοσύνης και στην δημιουργία κουλτούρας πολιτικής προστασίας σε νεαρές ηλικίες, θα πραγματοποιηθεί η εβδομάδα High School Open Days από 16 έως 20 Μαρτίου 2026 όπου θα συμμετέχουν μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο 3ος κύκλος ενημερώσεων οργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κ. Βασίλειο Σίμο και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κα Βασιλική Ζιάκα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης σε φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές.

Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις, καθώς και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η σχολική κοινότητα στην προώθηση της υπευθυνότητας και της συνεργασίας.

Οι ενημερωτικές επισκέψεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των νέων σε θέματα πολιτικής προστασίας, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

H ενίσχυση της ανθρώπινης ανθεκτικότητας συμβάλλει στην ενδυνάμωση του τοπικού πληθυσμού μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενεργούς συμμετοχής του σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία της κοινότητας.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης κουλτούρας πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ της Πολιτικής Προστασίας και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κρίσεων και προκλήσεων.