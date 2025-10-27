Επίσκεψη του Πρέσβη της Αρμενίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τον Πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα, κ. Τιγκράν Μκρτσιάν, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αρμενία.

Ειδική αναφορά έγινε στην εκπαίδευση και στη συνεργασία πανεπιστημίων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Παράλληλα, συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας και στον αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με αμοιβαία διάθεση για συνέχιση της επικοινωνίας και για υλοποίηση κοινών δράσεων που θα ενισχύσουν τη σχέση ανάμεσα στη Θεσσαλία και την Αρμενία.