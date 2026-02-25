Εξαφανίστηκε 38χρονος από τη Νίκαια στον δήμο Κιλελέρ

Ένας 38χρονος άνδρας έχει εξαφανιστεί από τις 22 Φεβρουαρίου από τη Νίκαια και έχει εκδοθεί μάλιστα και Silver Alert.

Σύμφωνα με την «Γραμμή Ζωής» χθες βρέθηκε το αυτοκίνητό του, αλλά και το μπουφάν του στον Αγιόκαμπο:

«Ο ERVIS MBERSI (ΕΡΒΙΣ ΜΠΕΡΣΙ), 38 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην περιοχή της Νίκαιας, στο Κιλελέρ Λάρισας, το πρωί της 22/02/26, με το ΡΙΧ 6675, μαύρο, HYUNDAI ACCENT, ΙΧ αυτοκίνητό του.

Έχει μαύρα κοντά μαλλιά με μετωπική φαλάκρα, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι κανονικού βάρους.