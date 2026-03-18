Ενίσχυση της παρουσίας της Θεσσαλίας στη σερβική αγορά και νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε ως συνεκθέτης στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFT – International Fair of Tourism, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος τουριστικής προβολής για το έτος 2026.

Η συμμετοχή στη σημαντικότερη τουριστική διοργάνωση της Σερβίας αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού εξωστρέφειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του προορισμού και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η σερβική και ευρύτερη βαλκανική αγορά αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους τροφοδότες επισκεπτών για την περιοχή, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία της Περιφέρειας σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Στο Βελιγράδι παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας, το οποίο συνδυάζει μοναδικά φυσικά τοπία, σημαντική πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά, αυθεντική γαστρονομία και δραστηριότητες στη φύση. Η περιοχή αναδείχθηκε ως ένας ολοκληρωμένος και αυθεντικός προορισμός, με εύκολη πρόσβαση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στοιχεία που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των Σέρβων ταξιδιωτών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες B2B συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς της Σερβίας και των Βαλκανίων. Στόχος των επαφών ήταν η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών προς τη Θεσσαλία, καθώς και η διερεύνηση νέων συνεργασιών. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στην ανάδειξη θεματικών εμπειριών και στη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνάντηση με εκπροσώπους της Air Serbia, καθώς, στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, συνεχίζονται και φέτος οι τακτικές πτήσεις από το Βελιγράδι προς τη Σκιάθο, ενισχύοντας την άμεση πρόσβαση επισκεπτών από τη σερβική αγορά και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στη Θεσσαλία.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε και η εκδήλωση κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς που εκπόνησε η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας. Η έρευνα αποτυπώνει τις νέες τάσεις, τις προσδοκίες και τις προοπτικές της σερβικής αγοράς για την Ελλάδα, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων προβολής.

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Πρέσβειρας της Ελλάδας στη Σερβία, κας Μαρίας Λεβαντή, καθώς και του Προϊσταμένου του Γραφείου ΕΟΤ Σερβίας, κ. Γιώργου Κακούτη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό.

Ν. Αδαμοπούλου

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θεσσαλίας κα. Νατάσα Αδαμοπούλου επισήμανε ότι η σερβική αγορά αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους τροφοδότες επισκεπτών για τη Θεσσαλία, τονίζοντας πως η συστηματική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και οι στοχευμένες συνεργασίες με φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού ενισχύουν ουσιαστικά την εξωστρέφεια της περιοχής και δημιουργούν νέες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη IFT Belgrade 2026 επιβεβαιώνει τη συνεπή υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου τουριστικής προβολής, με έμφαση στις αγορές γεωγραφικής εγγύτητας και υψηλής πιστότητας. Μέσα από στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, η Θεσσαλία ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και προβάλλει ένα σύγχρονο, ποιοτικό και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν.