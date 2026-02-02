ΕΛΓΟ Δήμητρα: 19 προσλήψεις γεωπόνων και κτηνιάτρων στη Λάρισα

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα προβαίνει σε 70 προλήψεις προσωπικού (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες) λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι ειδικότητες είναι κυρίως γεωπόνοι και κτηνίατροι.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας θα καλυφθούν συνολικά 19 θέσεις.

Π.Ε. Επιστήμης και Διατροφής (3)

Δ.Ε. Οδηγών (1)

Π.Ε. Γεωτεχνικών (11)

Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (3)

Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού (1)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026.

Oλόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από proson.gr)