Εκπλειστηριάστηκαν τα γραφεία της εφημερίδας Ελευθερία στην οδό Παπασταύρου

Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η διαδικασία πλειστηριασμού των ιστορικών γραφείων της τοπικής εφημερίδας Ελευθερία, στην οδό Παπασταύρου, με επισπεύδοντα τον επιχειρηματία Στέργιο Τσαγκούλη για ιδιωτικό δάνειο 320.000 ευρώ που με τους τόκους είχε ανέλθει σε 358.000 ευρώ.

Το ακίνητο άλλαξε χέρια αντί ποσού, ίσου ή μεγαλύτερου, του 1.102.000 ευρώ που ήταν η τιμή πρώτης προσφοράς.

Ο πλειοδότης για την ώρα δεν είναι γνωστός. Ωστόσο η πλευρά του κληρονόμου της εφημερίδας Γιώργου Δημητρακόπουλου, αμφισβητεί την διαδικασία και καθιστά σαφές ότι θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη ασκώντας όλα τα νόμιμα μέσα προς κάθε κατεύθυνση.

Πηγές από το περιβάλλον του πρώην ευρωβουλευτή, θέτουν μάλιστα το ερώτημα σε ποιόν θα καταλήξουν τα επιπλέον χρήματα του πλειστηριασμού που – μετά την εξόφληση του κ. Τσαγούλη-, ανέρχονται σε 750.000 ευρώ περίπου.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr