Εκπαιδευτήρια Ράπτου: Στο Δικ. Συμβούλιο θα κριθεί η μήνυση Ράπτη κατά του μ. Ιερώνυμου και της Μ. Γαλλιού

Μια πολύκροτη υπόθεση, που έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη καθώς σχετίζεται με ένα ιστορικό σχολείο της πόλης, πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, να εξετάσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας για να αποφανθεί αν, μετά την περαίωση της ανακριτικής διαδικασίας, πρέπει ή όχι να παραπεμφθεί στο ακροατήριο.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 ο νυν Περιφερειακός σύμβουλος Νικόλαος Ράπτης, εκπαιδευτικός και επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία των Εκπαιδευτηρίων Μαίρης Ράπτου – ενός οργανισμού με ευδόκιμη πορεία 65 ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση της Λάρισας , προσφεύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών υποβάλλοντας μήνυση.

Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου ο οποίος εκμεταλλεύεται την κατάσταση της πνευματικής υγείας και του γήρατος της 88χρονης θείας του Μαίρης Ράπτου (αδερφής του πατέρα του), με σκοπό την ιδιοποίηση της περιουσίας της και την επικυριαρχία στην επιχείρηση των Εκπαιδευτηρίων που λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Το διακύβευμα, σύμφωνα με τον μηνυτή, υπερβαίνει τα 30 εκ. ευρώ, καθώς, εκτός από τρία σχολεία, η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα σε Λάρισα, Αθήνα και αλλού.

Στην αναφορά του κατονομάζει τον μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο, την δικηγόρο και νυν αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κυρία Μαρία Γαλλιού, έναν συμβολαιογράφο της πόλης, τον λογιστή της εταιρείας, έναν πρόεδρο εκκλησιαστικής οργάνωσης, τη σύζυγο γνωστού Λαρισαίου επιχειρηματία, καθώς και άλλα δυο πρόσωπα.

Για όλους τους προαναφερόμενους σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τις αξιόποινες πράξεις της ψευδούς βεβαίωσης κατ΄εξακολούθηση με το συνολικό περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και της ηθικής αυτουργίας και συνέργειας στην ανωτέρω πράξη. Σε κανέναν πάντως από τους κατηγορουμένους δεν επιβλήθηκε κάποιο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού.

Η υπόθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021 όταν στη διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων ξέσπασε κρίση στις σχέσεις της προέδρου Μαίρης Ράπτου και του ανιψιού της και διευθύνοντος συμβούλου Νίκου Ράπτη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν εξώδικα και αγωγές. Σε εκείνο το διοικητικό συμβούλιο, που είχε εκλεγεί το 2018, συμμετείχε επίσης η αδερφή του Ράπτη, Μαρία.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν το ίδιο διάστημα η Μαίρη Ράπτου άλλαξε τη διαθήκη της και δώρισε τις μετοχές της εταιρείας στην Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Η επιχείρηση των Εκπαιδευτηρίων απέκτησε νέο διοικητικό συμβούλιο που αποτελούσαν οι: Μαίρη Ράπτου (πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος), Ευαγγελία Ζιάκου (αντιπρόεδρος), Μαρία Γαλλιού (μέλος), Μιλτιάδης Στεργιούλη (μέλος) και Κωνσταντίνος Παπαδάκης (μέλος). Ταυτόχρονα η Μαρία Γαλλιού ανέλαβε την εκπροσώπηση του μητροπολίτη για τα εταιρικά θέματα.

Μάλιστα στο τέλος του 2021 η νέα διοίκηση της εταιρείας απέπεμψε τον Νίκο Ράπτη από την επιχείρηση και το σχολείο. Η αντίδραση του τελευταίου υπήρξε έντονη και με δημόσιες αναφορές. Υποστήριξε σθεναρά ότι όλο το σκηνικό της αποπομπής του ήταν παράνομο και προϊόν δόλιας συμπεριφοράς των προσώπων τα οποία κατονόμαζε στη μήνυσή του. Απάντησε δε με ασφαλιστικά μέτρα, ενώ σε δημόσιες τοποθετήσεις του άφηνε αιχμές για επίδοξους ιδιοκτήτες που εκμεταλλεύονται την εύθραυστη κατάσταση της υγείας της Μαίρης Ράπτου προκειμένου να καταφέρουν να «βάλουν χέρι» στο σχολείο.

Η αποπομπή Ράπτη συνέπεσε με καταγγελίες της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) σχετικά «με εκφοβισμούς εκπαιδευτικών, με παρακολούθηση των προσωπικών τους λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με απειλές για απόλυση, που εξαπέλυαν άνθρωποι που κινούνται στον επιχειρηματικό αλλά και τον εκκλησιαστικό χώρο και εμπλέκονται στη δικαστική διαμάχη για την αλλαγή ιδιοκτησίας του σχολείου».

Ωστόσο το νέο εταιρικό τοπίο των Εκπαιδευτηρίων μεταβλήθηκε άρδην, όταν λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, η Μαίρη Ράπτου ανακάλεσε αίφνης τη δωρεά προς την Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, επαναφέροντας ως κληρονόμους της περιουσίας της τον ανιψιό της Νίκο Ράπτη και την αδερφή του Μαρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική πράξη έγινε στον ίδιο συμβολαιογράφο. Μάλιστα, στο μέσο αυτών των γεγονότων, το καλοκαίρι του 2022, τα Εκπαιδευτήρια κινδύνευσαν με λουκέτο όταν τους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας για τεχνικά θέματα. Εντούτοις δικαιώθηκαν οριστικά ύστερα από αλλεπάλληλες προσφυγές στη Δικαιοσύνη. Αυτή η περιπέτεια του σχολείου αποδόθηκε από τον κ. Ράπτη σε ανταγωνιστικά συμφέροντα της πόλης αλλά και στην εκδικητικότητα όσων εμπλέκονταν γύρω από την κληρονομιά στη Μητρόπολη.

Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται σύντομα.

Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)

Η Μαίρη Ράπτου η οποία έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου του 2022

O Νίκος Ράπτης