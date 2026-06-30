Εκλογή προεδρείου και Περιφερειακής Επιτροπής στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο νέο Διοικητήριο (οδός Καλλισθένους& Θεοφράστου) στη Λάρισα.

Η ειδική συνεδρίαση συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117-119 και 135-137 του Κ.Τ.Α. Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 7 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη «Διαδικασία εκλογής μελών προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου και μελών της περιφερειακής επιτροπής για τη δεύτερη 2η θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου».

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 117-119 του ν. 5314/2026.

Θέμα 2ο: Εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με μυστική ψηφοφορία και απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 135-137 του ν. 5314/2026.