Εθελοντική αιμοδοσία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στη Λάρισα, η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στη δράση παρέστησαν η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου και η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα Σοφία Κυρίτση, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξή τους σε μια πρωτοβουλία με υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη προθυμία, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια ανεκτίμητη πράξη προσφοράς ζωής, που ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας και συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα.

Η Γενική Γραμματέας, συνεχάρη τον Σύλλογο Εργαζομένων για την πρωτοβουλία και ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για την άριστη συνεργασία.

Σε δήλωσή της η κα Καραλαριώτου ανέφερε: «Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να χαρίσει ζωή και ελπίδα σε έναν συνάνθρωπό μας. Συγχαίρω τον Σύλλογο Εργαζομένων και το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γ. Ν.Λ. για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία και ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη εκφράζεται μέσα από πράξεις».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την προστασία της δημόσιας υγείας.