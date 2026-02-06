Με μεγάλη επιτυχία εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας Tloupas Path –Photography Award of Thessaly Heritage, η οποία φιλοξενείται στο Μύλο του Παππά, παρουσία πλήθος κόσμου.

Πρόκειται για ένα θεσμό που επικεντρώνεται στην αποτύπωση της σύγχρονης εποχής αλλά λειτουργεί και ως επανερμηνεία της μεγάλης παρακαταθήκης του Τάκη Τλούπα. Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27, του ΕΣΠΑ, μέσα από τη πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Σύγχρονο Πολιτισμό.

Το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά του θεσμού ενταγμένου σε αυτό το Πρόγραμμα που θα του επιτρέψει ν’ αναπτυχθεί και να φέρει τη Θεσσαλία στο επίκεντρο της Διεθνούς Φωτογραφικής Σκηνής. Με αυτή τη μορφή το Tloupas Path θα πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις εκπαιδευτικές, κοινοτικές αλλά και διασύνδεσης με άλλες τέχνες, που έχουν σκοπό να αναδείξουν το TloupasPath σε ένα μοναδικό Φεστιβάλ της Φωτογραφίας.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν το “Turningpoints”, το σημείο μετάβασης, και περιλαμβάνει τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στους δύο διαγωνισμούς του Tloupas Path, το Διεθνή Διαγωνισμό και το Διαγωνισμό UnderThirty. Τα έργα που συμμετέχουν στην έκθεση αποτυπώνουν μια έντονη κοινωνική ευαισθησία, ένα βλέμμα που επιζητά να κατανοήσει τις αόρατες για τους πολλούς πλευρές του κόσμου μας.

Το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού, έλαβε ο Μιχάλης Πατσούρας με τη σειρά έργων του από το γηροκομείο, ένα έργο οδύνης και μοναξιάς που μας φέρνει αντιμέτωπους με την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, την αναπόφευκτη φθορά… Στη ρωγμή του χρόνου, όπως ονομάζει αυτή τη σειρά φωτογραφιών.

Ο νικητής της δεύτερης κατηγορίας UNDERTHIRTY ο Νέστωρ Δημητράκης, αν και κάτω των 30 αποτυπώνει το αστικό τοπίο ως έρημο από τη ζωντανή ανθρώπινη παρουσία.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εγκαινιάζοντας την φωτογραφική έκθεση τόνισε ότι η διαγωνιστική δράση Tloupas Path είναι μια συμβολική τιμή στη μνήμη του Τάκη Τλούπα. Συγκεκριμένα είπε χαρακτηριστικά ότι «Σήμερα είναι πολύ σημαντική στιγμή καθώς τιμούμε έναν Λαρισαίο φωτογράφο, τον Τάκη Τλούπα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους φωτογράφους της εποχής του και έχει αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη στην πόλη. Παρατηρώντας την ιστορία της ανθρωπότητας, κάθε φορά όταν υπάρχουν κρίσεις η παραγωγή πολιτισμού αυξάνεται όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα ελατήριο το οποίο πιέζεται και εν συνεχεία απελευθερώνεται.

Αυτό νομίζω ότι βιώνουμε την περίοδο μετά τον Daniel με τις τεράστιες καταστροφές, το οποίο και συνέλαβε η ομάδα του Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ο Γιώργος Ανδρέου, η Κυριακή Σπανού, ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης,η Ευφροσύνη Τεντόμα και φυσικά ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Σουλούκος, τους οποίους και ευχαριστώ όλους θερμά – και το έχουν συμπεριλάβει στις πρωτοβουλίες και δράσεις που διοργανώνουν κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας, όπως αυτή η φωτογραφική έκθεση. Εγώ προσωπικά, δεν είμαι ειδικός στη φωτογραφία αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που μου είχε εκμυστηρευτεί κάποτε ο Κώστας Τσόκλης: «Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι αυτό το οποίο περιγράφει ο καλλιτέχνης στη ζωή σε ένα πλαίσιο που δεν υπάρχει, αλλά που χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε». Βλέποντας τις φωτογραφίες που εκτίθενται σε αυτή την έκθεση, μπορούμε να διαπιστώσουμε την προσωπική ματιά του καθενός στην προσπάθεια του να παγώσει τον χρόνο. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, αλλά στην τέχνη της φωτογραφίας αυτή η μαγεία υπάρχει».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργεί θεσμούς με άξονες την ταυτοτική ανάδειξη της Θεσσαλίας καθώς και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των νέων ανθρώπων. Στο φωτογραφικό διαγωνισμό TLOUPAS PATH υπάρχει η διακριτή κατηγορία UNDERTHIRTY για την οποία μίλησαν αναλυτικά οι εκπρόσωποι της ομάδας Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γιώργος Ανδρέου και Κυριακή Σπανού οι οποίοι εξήγησαν στο κοινό τη φιλοσοφία πίσω από τον θεσμό καθώς και την πολιτιστική στρατηγική της Περιφέρειας. Αναφέρθηκαν περαιτέρω στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου UNDERTHIRTY που θα γίνει το Σεπτέμβριο, το οποίο, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στους νέους δημιουργούς, καθώς και στη Μουσική κατασκήνωση – Διαμονή που θα γίνει στο Καπνεργοστάσιο της Ελασσόνας.

Στα εγκαίνια της έκθεσης έδωσαν το παρόν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Σωτήρης Σουλούκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Ισότητας κ. Βασίλης Σίμος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων κ. Θωμάς Ρετσιάνης, σύσσωμη η ομάδα Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής του φωτογραφικού διαγωνισμού, η φωτογράφος Βάνια Τλούπα – κόρη του Τάκη Τλούπα, εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων καθώς πλήθος κόσμου.