Δύο αγόρια 14, 15 ετών συνελήφθησαν για ληστείες σε βάρος 6 ανήλικων

Για τρίτη φορά, χθες το απόγευμα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 14 και 15 ετών απείλησαν άλλα ανήλικα αγόρια και τους απέσπασαν χρήματα που είχαν πάνω τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθησαν, χθες (09-10-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -2- ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα προς βράδυ στην πόλη της Λάρισας, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν -2- ανήλικους ημεδαπούς και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά -22,20-ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -9,60- ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε ότι, οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη -2- περιπτώσεις ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα. Πιο αναλυτικά:

· την 16-08-2025 το απόγευμα προς βράδυ, προσέγγισαν ανήλικο ημεδαπό και με την απειλή μικρού κλειστού σουγιά, του απέσπασαν -12,5- ευρώ,

· την 18-08-2025 το βράδυ, πλησίασαν τρεις ανήλικους ημεδαπούς και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν -2- ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.