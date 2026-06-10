Δυσεύρετοι οι εργάτες γης στη Θεσσαλία – Το μεγάλο αγκάθι στην αγροτική παραγωγή

Η Θεσσαλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, με εκτεταμένες καλλιέργειες βαμβακιού, σιτηρών, καλαμποκιού, οπωροκηπευτικών και δενδρωδών καλλιεργειών.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι παραγωγοί της περιοχής αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα: την έλλειψη εργατών γης. Η δυσκολία εξεύρεσης επαρκούς εργατικού δυναμικού επηρεάζει άμεσα την παραγωγική διαδικασία, αυξάνει το κόστος καλλιέργειας και δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις δενδρώδεις καλλιέργειες και έχει ήδη αρνητικές συνέπειες στην αγροτική οικονομία, καθώς οδηγεί σε βίαιη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Αρκετοί παραγωγοί επιλέγουν πλέον καλλιέργειες των οποίων η συγκομιδή γίνεται με μηχανικά μέσα, όπως η φιστικιά ή η αμυγδαλιά.

Πίεση σε βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια και αμπέλια

Οι ελλείψεις έχουν ήδη δυσκολέψει την καθημερινότητα των παραγωγών που καλλιεργούν βερίκοκα, καθώς έχει ξεκινήσει η συγκομιδή για τις πρώιμες ποικιλίες. Η ελπίδα όλων είναι να έχει αντιμετωπιστεί, έστω και μερικώς, το πρόβλημα μέχρι τα μέσα Ιουνίου, όταν θα κορυφωθεί η συγκομιδή στη βασική ποικιλία του νομού, την Μπεμπέκου.

Στις αρχές Ιουλίου ακολουθεί η συγκομιδή σε ροδάκινα και αχλάδια, ενώ ήδη το αμπέλι χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια. Λόγω των αλλαγών της θερμοκρασίας, επιβάλλεται η καθημερινή παρουσία στους αμπελώνες και οι αυξημένες καλλιεργητικές φροντίδες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού «Γαία Φρουίτ» στα Δέντρα Τυρνάβου, Χρήστο Τασούλα, «αν και έχουμε κάνει αιτήσεις, εγκαίρως, για μετάκληση αλλοδαπών εργατών γης από την Αλβανία, δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση. Το ημερομίσθιο κινείται στα 45 ευρώ, ουσιαστικά για 6,5 ώρες δουλειάς, συν το εργόσημο, ενώ οι απογευματινές υπερωρίες, όταν γίνονται, χρεώνονται με 9 ευρώ την ώρα».

Ο ίδιος προσθέτει ότι «ούτε με τους Ινδούς εργάτες έχουμε κάποια θετική εξέλιξη από σχετικά προγράμματα που τρέχουν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς που φιλοξενούνται σε δομές και έρχονται να εργαστούν στα χωράφια, στην πραγματικότητα δεν βοηθούν, αφού ούτε γνωρίζουν αλλά ούτε έχουν διάθεση να μάθουν», καταλήγει ο Τυρναβίτης συνεταιριστής.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ypaithros.gr)