Διευθυντής Κτηνιατρικής Λάρισας: “Ταφόπλακα” για τους κτηνοτρόφους το lockdown

Τραγικές θα είναι οι συνέπειες ενός ενδεχόμενου lockdown για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων όπως προειδοποιεί στο CNN Greece ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Αθανάσιος Κωνσταντίνιδης, με τους κτηνοτρόφους να βγάζουν κραυγή αγωνίας, τονίζοντας πως η νόσος επεκτείνεται ακόμη και σε περιοχές, που δεν είχαν πληγεί μέχρι πρότινος.

Εξηγώντας γιατί το lockdown θα αποτελούσε πλήγμα στην παραγωγή, ο κ. Κωνσταντινίδης εξηγεί ότι – σύμφωνα με όσα έχουν δοθεί στο φως της δημοσιότητας από το υπουργείο – θα απαγορευόταν η μεταφορά ζώων και ζωοτροφών, ενώ παράλληλα θα έμπαινε «stop» στη συλλογή και διακίνηση του γάλακτος».

«Τί θα γίνεται με το γάλα που δε συλλέγεται; Θα είναι μία τραγωδία που προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες που έχουν ήδη έχουν υποστεί οι επαγγελματίες. Θα είναι μία “ταφόπλακα” για τους ανθρώπους του κλάδου», επισημαίνει ο ίδιος.

Στις «κόκκινες» περιοχές η περιφέρεια Θεσσαλίας

Να σημειωθεί ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ανάμεσα στις «κόκκινες» περιοχές, όπως όμως διευκρινίζει ο κ. Κωνσταντινίδης την τελευταία εβδομάδα και ιδιαίτερα το τελευταίο 10ήμερο, παρατηρείται μία μείωση στα θετικά και στα ύποπτα κρούσματα.Περιγράφοντας τη μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί, ο ίδιος εξηγεί πως «ακολουθούμε την ίδια στρατηγική, που είχε ήδη χαραχθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανώλης».

«Δηλαδή, επτά έως εννέα συνεργεία που αποτελούνται από δύο κτηνιάτρους, περνούν καθημερινά από τις εκτροφές στη Λάρισα και επιτηρούν τα κοπάδια. Σε επίπεδο περιφέρειας ο αριθμός των συνεργείων ανέρχεται στα 14-16 την ημέρα. Αφού πραγματοποιήσουν ελέγχους στα ζώα, εφόσον υπάρχει υποψία για κρούσμα, παίρνουν δείγματα, ελέγχονται στα εργαστήρια της Περιφέρειας και επαληθεύονται στη συνέχεια από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς στην Αθήνα».

«Από τον Αύγουστο του 2024 και μέχρι πριν τρεις ημέρες στη Θεσσαλία είχαν εντοπιστεί 399 εστίες κρουσμάτων με 569 κτηνοτρόφους να έχουν επηρεαστεί», σημειώνει.

«Κτηνοτρόφοι μένουν από τη μία ημέρα στην άλλη άνεργοι»

Μάλιστα, στην Περιφέρεια έχουν θανατωθεί 138.618 ζώα, από τα συνολικά 262.854 που είχαν θανατωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου σε όλη την Ελλάδα.

«Οι κτηνοτρόφοι είναι πλήρως απογοητευμένοι διότι βρίσκονται από τη μία ημέρα στην άλλη άνεργοι. Οι αποζημιώσεις και οι ειδικές επιδοτήσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα. Τα μέτρα είναι μέτρα εγκλεισμού εντός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αλλά δεν υπάρχουν τροφές να ταΐσουν τα ζώα τους», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντινίδης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επαγγελματίες.

Σε κάθε περίπτωση, εμφανίζεται αισιόδοξος για την καθοδική πορεία των κρουσμάτων, τονίζοντας πως «αν αυτή συνεχιστεί, θα μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε ύφεση η νόσος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα «είναι ό,τι πιο αυστηρό προβλέπεται».

«Να επισημάνουμε επίσης ότι από την ημέρα που το υπουργείο έδωσε εντολή για δημιουργία απολυμαντικών σταθμών, η Θεσσαλία ήταν η πρώτη Περιφέρεια που λειτούργησε από την επόμενη κιόλας ημέρα 16 απολυμαντικούς σταθμούς», λέει.

Kαλλιρόη Πεπονή (cnn.gr)