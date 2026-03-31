Διακρίσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε βάρος του Περιφερειακού Τύπου στη δίκη των Τεμπών

Οι δημοσιογράφοι της επαρχίας, ακόμα και των τοπικών ΜΜΕ, δεν …χωράνε στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών.

Το θέμα θίγει με άρθρο του στην εφημερίδα Ελευθερία ο παλαιότερος των δικαστικών συντακτών στη Λάρισα, Βαγγέλης Κακάρας, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε εκείνους που καλύπτουν καθημερινά τις δικαστικές εξελίξεις της τραγωδίας του τρένου. Ο ίδιος σημειώνει χαρακτηριστικά:

“Εκτός της κύριας αίθουσας που θα συνεχιστεί αύριο η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών αναμένεται να βρεθούν οι δημοσιογράφοι του Περιφερειακού Τύπου. Αφού στο Εφετείο Λάρισας κοινοποιήθηκε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια λίστα που περιλαμβάνει μόνο τους 16 διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Υπ. Δικαιοσύνης ως οι μόνοι που θα έχουν πρόσβαση στην κύρια αίθουσα.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, με τον τρόπο αυτόν γίνονται διακρίσεις σε βάρος του Περιφερειακού Τύπου, παρά το γεγονός ότι εδώ και τρία χρόνια παρακολουθούμε αδιάλειπτα την πορεία της υπόθεσης, που κατέληξε στη διεξαγωγή της μεγαλύτερης, μεταπολιτευτικά δίκης της χώρας.

Η ευκολία με την οποία «απαντήθηκε» το πρόβλημα της χωρητικότητας της αίθουσας, επιτρέποντας (και σωστά) την είσοδο σε 16 διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Υπ. Δικαιοσύνης, εμποδίζοντας παράλληλα την είσοδο σε όλους τους υπόλοιπους, έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται διακρίσεις σε βάρος των δημοσιογράφων του Τύπου της περιφέρειας.

Σημειωτέον πως οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας ούτε καν ρωτήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την απόφαση περί της εισόδου στην αίθουσα, απλά ενημερωθήκαμε τυχαία για τη λίστα του Αθηνοκεντρικού κράτους, που με ευκολία προχωρά σε διακρίσεις, εμποδίζοντας στην πραγματικότητα το έργο μας…”

