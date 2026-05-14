Διαθέσιμα online τα διακριθέντα βίντεο του Πανθεσσαλικού Μαθητικού Διαγωνισμού

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι τα διακριθέντα βίντεο του Πανθεσσαλικού Μαθητικού Διαγωνισμού «Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη» είναι πλέον διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, είχε ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού, καθώς και την προώθηση αξιών όπως η συμπερίληψη, ο σεβασμός και η συνεργασία.

Μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού, οι μαθητικές ομάδες ανέδειξαν με δημιουργικό τρόπο σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά και την καθημερινή της σχέση με τον ψηφιακό κόσμο, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα υπευθυνότητας και ενεργού συμμετοχής.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τα διακριθέντα βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.thessaly.gov.gr/diagonismos.html

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή παρουσίασης των βίντεο και απονομής των βραβείων στις νικήτριες ομάδες θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.