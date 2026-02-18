Διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Λάρισας

Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένα κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Λάρισας.

Λίγο πριν τις 5 το πρωί άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε αυτό, στην οδό Παπακυριαζή, δίπλα στο Δικαστικό Μέγαρο.

Αρχικά έδεσαν με ιμάντα στο αυτοκίνητό τους το μεταλλικό ρολό της εισόδου, στη συνέχεια έσπασαν την τζαμαρία και εισήλθαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Αφαίρεσαν χρυσαφικά η αξία των οποίων ακόμα δεν έχει εκτιμηθεί, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που διενεργεί προανάκριση.

Οι δράστες αναζητούνται.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr