ΔΕΔΔΗΕ: Επτά προσλήψεις στην περιοχή της Καρδίτσας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ Καρδίτσας ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για την κάλυψη 7 θέσεων εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτροτεχνικούς δικτύων και πρόκειται να υλοποιηθούν με συμβάση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περ. Καρδίτσας, που εδρεύει στον Νομό Καρδίτσας

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και λήγει το Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Οι θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Καρδίτσας

ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 5 θέσεις

ΤΕ Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – 1 θέση

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2025 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Ν. Τεμπονέρα 32 – Καρδίτσα, ΤΚ 43 131 απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ. Μαρίας Κατσιάβα (τηλ. επικοινωνίας 2441040077 εσωτ.231) ή υπόψη κ. Αγγελικής Μιχάλη (τηλ. 2441028524 εσωτ.232) , είτε στα γραφεία της υπηρεσίας, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μ.katsiava@deddie.gr ή a. michali@deddie.gr.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.

