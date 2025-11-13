Δαμάσι: 49χρονη έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε φούρνο

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη εργαζόμενη σε φούρνο της περιοχής βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου όπου εργαζόταν. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Η τοπική κοινωνία του Δαμασίου είναι συγκλονισμένη από την απώλεια της 49χρονης Λ.Ζ., η οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην περιοχή.

tirnavospress.gr