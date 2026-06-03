Δίκη Τεμπών: Συγγενείς θυμάτων υπέβαλαν αίτημα για αύξηση των συνεδριάσεων – Φόβοι για παραγραφές πλημμελημάτων

Την ανάγκη να επιταχυνθεί η εκδίκαση των Τεμπών υπογράμμισε ο συγγενής θύματος, Χρήστος Βλάχος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Από την άλλη, μέσα στην αίθουσα σήμερα συνεχίζονται οι τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης από τους δικηγόρους που παρίστανται προς υπεράσπιση της κατηγορίας.

Σημειώνεται πως τέσσερις από τους κατηγορούμενους είναι παρόντες στην σημερινή δικάσιμο.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Βλάχος “υποβάλαμε αίτημα να αυξηθούν οι συνεδριάσεις γιατί ως γνωστόν το 2031 παραγράφονται όλα τα πλημμελήματα. Γι’ αυτό ζητήσαμε την επίσπευση των διαδικασιών να προχωρήσει σωστά και γρήγορα η διαδικασία μήπως καταφέρουμε και αποτρέψουμε αυτό το πράγμα. Τώρα θεωρώ ότι η διαδικασία πάει καλά και θα προχωρήσει πιο καλά”.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr