ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας: Συμβουλές για την αποφυγή περιστατικών κλοπών κατά την περίοδο των γιορτών

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των πολιτών παρατηρείται εντονότερη (μετάβαση στην αγορά, σε χώρους πραγματοποίησης εκδηλώσεων, εκδρομές κ.λπ.) ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, υπενθυμίζονται χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή/αποτροπή περιστατικών κλοπών.

Ειδικότερα:

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

 Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.

 Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονες που εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

 Μην αφήνετε σημειώματα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε. Αν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού.

 Τοποθετήστε, αν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόματου φωτισμού.

 Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στην οικία σας και μην γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελματικό σας περίγυρο τα περιουσιακά στοιχεία που έχετε σε αυτή.

Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας µη διστάσετε να ειδοποιήστε το “100” ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

 Μη μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά στο πορτοφόλι σας, την τσάντα ή την τσέπη σας.

 Σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός προστατέψτε καλά τις τσάντες και το πορτοφόλι σας (μην βάζετε το πορτοφόλι σας σε πίσω τσέπη).

 Για κανένα λόγο μην αφήνετε ανοιχτές τις τσάντες και επιπλέον, μην τις αφήνετε ανεπιτήρητες ή έξω από δοκιμαστήρια καταστημάτων ρούχων.

 Όταν περπατάτε, φροντίστε να βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου και σε κατεύθυνση αντίθετη της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

 Μην επιλέγετε να βαδίζετε σε σκοτεινούς και απόμερους δρόμους, ειδικά όταν είστε μόνοι.

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ / ΕΚΔΡΟΜΗ / ΤΑΞΙΔΙ

 Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες κ.λπ., όπου κι αν βρίσκεστε.

 Σε περίπτωση μετακινήσεών σας με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά.

 Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας, παρά μόνον όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο χώρο υποδοχής.

 Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

 Να φροντίζετε να σταθμεύετε σε οδούς, εάν είναι δυνατόν καλά φωτιζόμενες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ σε ερημικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον διαθέτετε.

ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

 Στην διασκέδασή σας σε κέντρα – μπαρ – καφετερίες – εστιατόρια – χώρους εκδηλώσεων, μην αφήνετε ποτέ το πορτοφόλι, το κινητό ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα έκθετα επάνω σε τραπέζι, καθώς και την τσάντα ή το τσαντάκι μέσης επάνω σε διπλανά καθίσματα ή κρεμασμένα σε αυτά.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Εάν χάσετε ή σας έχουν κλέψει οτιδήποτε ή εάν ο χώρος που διαμένετε έχει παραβιασθεί, να ενημερώσετε αμέσως την Αστυνομία (100).

Επισημαίνεται ότι, εκτός από τις προαναφερόμενες συμβουλές, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/χρήσιμες συμβουλές» υπάρχουν περισσότερες συμβουλές, οι οποίες, παρατίθενται αναλυτικά, ανά περίπτωση.