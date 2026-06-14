Βόλος: Με Κασσελάκη η εν πλω κινητοποίηση κατά της επένδυσης LNG στον Παγασητικό 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου η εν πλω διαμαρτυρία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασητικού, στέλνοντας μήνυμα αντίθεσης στα σχέδια εγκατάστασης πλωτής μονάδας LNG στον Παγασητικό Κόλπο.

Από τις 11:30 το πρωί, διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Βόλου και συμμετείχαν στην κινητοποίηση με μισθωμένο πλοιάριο.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι στόχος της δράσης ήταν να αναδειχθεί η φυσική ομορφιά του κόλπου και να εκφραστεί η αντίθεση των πολιτών σε ένα έργο που, όπως υποστηρίζουν, θα οδηγήσει στη βιομηχανοποίηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η φετινή πλοήγηση, καθώς πραγματοποιήθηκε στη μνήμη της Νάνσυς Συρταδιώτου, ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου, έπειτα από πρωτοβουλία και επιθυμία της οικογένειάς της.

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε ο πρόεδρος των “Δημοκρατών”, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες και μέλη του Συλλόγου, εκφράζοντας τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες προστασίας του Παγασητικού. Παρόντες ήταν επίσης οι δύο αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλίας, οι οποίοι παρακολούθησαν την εκδήλωση και τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό της.

Πηγή: thenewspaper.gr