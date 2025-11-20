Βρεφικό πακέτο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα ζευγάρια που αποκτούν παιδιά

Με μια συμβολική δράση η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα σταθεί δίπλα σε κάθε οικογένεια και θα δώσει μήνυμα υποστήριξης στα ζευγάρια που αποκτούν παιδιά. Στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποστηρίζει την οικογένεια και θα «υποδέχεται» τα μωρά που γεννιούνται εντός των διοικητικών ορίων της με ένα βρεφικό πακέτο. Σε αυτή την πρώτη φάση της δράσης πρόκειται να προσφερθούν 6.104 πακέτα με βασικά είδη για νεογέννητα μωρά, από βρεφικά σαμπουάν και αφρόλουτρα μέχρι κορμάκια και βρεφικές πετσέτες.

Σε όλες τις νέες μητέρες θα δοθούν πακέτα με είδη βρεφικής φροντίδας τα οποία θα περιέχουν βρεφικό σαμπουάν, αφρόλουτρο, μωρομάντηλα, βρεφικό ολόσωμο φορμάκι, βρεφικές πετσέτες, βρεφικές πάνες. Στόχος είναι η υποστήριξη των νέων γονέων στα πρώτα στάδια της ζωής των νεογέννητων. Επιπρόσθετα θα παραχθεί έντυπο υλικό με συμβουλές για τις πρώτες ημέρες των νεογνών, ενώ θα υπάρξει οργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ύψους 500.000 ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, θα ενισχυθούν περίπου 3.000 νέες μητέρες, οι οποίες διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό επίσης, θα διανέμονται στους νέους γονείς φυλλάδια και θα διοργανώνονται ημερίδες με χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τη φροντίδα του νεογέννητου, την υγεία και την ανάπτυξή του, τα μέτρα υγιεινής και την ασφαλή μεταφορά του. Συγκεκριμένα, θα γίνεται αναφορά σε θέματα, όπως ο θηλασμός, η ασφάλεια στον ύπνο, οι εμβολιασμοί, το μπάνιο και η καθαριότητα, οι προληπτικές εξετάσεις, η διατροφή της μητέρας, το πλύσιμο των χεριών, ο εμβολιασμός των γονέων, η αποφυγή συγκεντρώσεων, η αλλαγή πάνας, η σωστή θερμοκρασία, η αγάπη και επικοινωνία, τα καθίσματα αυτοκινήτου και το καροτσάκι.

Ο Δ. Κουρέτας

«Με έναν τρόπο συμβολικό, θέλουμε να είμαστε δίπλα στα ζευγάρια που αποκτούν παιδιά. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης, είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Περιφέρειας και θέλουμε να δώσουμε το στίγμα της υπευθυνότητας που απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα. Για την Περιφέρεια είναι μια ακόμη δράση ευαισθητοποίησης για τις ανησυχητικές δημογραφικές εξελίξεις και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας.