Βραβεύτηκαν μαθητές που διακρίθηκαν στον 2ο πανθεσσαλικό διαγωνισμό «Πρωτοτυπώ Εθελοντικά»

Μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού από κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας, που διακρίθηκαν στον δεύτερο πανθεσσαλικό, μαθητικό διαγωνισμό «Πρωτοτυπώ Εθελοντικά», βράβευσε σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Λάρισα.



«Για εμάς ο εθελοντισμός είναι συνειδητή επιλογή ευθύνης. Είναι η απόφαση να κοιτάξουμε πέρα από τον εαυτό μας και να γίνουμε μέρος της λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά» τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα εξαίροντας μαθητές και εκπαιδευτικούς, «που κατάφεραν να μετατρέψουν την ευαισθησία σε δράση και τις ιδέες τους σε προσφορά».

Η κ. Κομήτσα σημείωσε ότι η κοινωνία μας χρειάζεται νέους ανθρώπους με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, υπερασπιζόμενοι την αξία της αλληλεγγύης. «Κάθε δράση, κάθε πρόταση, κάθε ιδέα έχει τη δική της αξία και το δικό της αποτύπωμα. Αποδείξατε ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά μπορεί να γίνει πεδίο καλλιέργειας κοινωνικής συνείδησης, συνεργασίας και ανθρωπιάς» ήταν το μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη προς μαθητές και δασκάλους. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τον εθελοντισμό, την κοινωνική συμμετοχή και τη νεανική δημιουργικότητα.



Από την πλευρά της η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, κ. Άρτεμις Παπαδημητρίου συνεχάρη όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. « Μας δείξατε ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τον κόσμο¨ είπε χαρακτηριστικά η κ. Παπαδημητρίου.



Μέσα από το διαγωνισμό « Πρωτοτυπώ Εθελοντικά» ενθαρρύνονται οι μαθητές της Ε’ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού να εκφραστούν συλλογικά αναδεικνύοντας, μέσα από τις εργασίες που ετοιμάζουν, τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες τους. Για τις δράσεις που πρώτευσαν σε κάθε μία από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων αυτών θα απολαύσουν μία ημερήσια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη της οποίας τα έξοδα θα καλύψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα σχολεία που διακρίθηκαν φέτος στον μαθητικό διαγωνισμό ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι τα εξής:



ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ



– Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσιας για τη συμμετοχή με θέμα «Aποσυνδέσου για να συνδεθείς».



ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ



– Ε΄ τάξη του 15ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για τη συμμετοχή με θέμα «Μειώνουμε τη σπατάλη φαγητού».



ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ



– Ε΄ τάξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για τη συμμετοχή με θέμα «Το κέντημα που άνθισε στον τοίχο του σχολείου».



ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ



– Ε’1 Τμήμα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων για τη συμμετοχή με θέμα «Ελάτε …… πάμε σχολείο».



Την εκδήλωση συντόνιζε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Θ. , κ. Δέσποινα Μάντζαρη ενώ παρέστησαν και συμμετείχαν στην απονομή των βραβείων προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, η προϊσταμένη Κοινωνικών Υπηρεσιών της Π.Θ., κ. Βασιλική Γκόλια και τα στελέχη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, κ.κ. Έφη Κίτσιου, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και Κυριακή Σπανού.