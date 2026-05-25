Βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα κατά τις εργασίες ανέγερσης στο οικόπεδο της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Η διαμόρφωση του χώρου για την ανέγερση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λάρισας, επιφύλαξε μια έκπληξη για τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Κόσμος», σε μια άκρη του οικοπέδου ένας λοφίσκος, τον οποίο ισοπέδωσε το σκαπτικό μηχάνημα, έκρυβε αρχαιότητες (φωτο). Συγκεκριμένα, κάτω από το χώμα βρέθηκαν ένας κίονας (ενάμιση περίπου μέτρων) και μια μαρμάρινη επιγραφή.

Οι εργασίες του συνεργείου σταμάτησαν άμεσα, ενημερώθηκε η αρχαιολογική υπηρεσία κλιμάκιο της οποίας πήγε στο χώρο κατέγραψε κάθε στοιχείο παραλαμβάνοντας τα δυο αρχαία αντικείμενα.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι τα δυο κομμάτια φαίνεται να είχαν μεταφερθεί στο σημείο και να σκεπάστηκαν με χώμα, προ πολλών ετών. Εικάζεται ότι είχαν εντοπιστεί τον 19ο αιώνα όταν στο ίδιο χώρο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κατασκεύασε ένα σανατόριο.

Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr