Αποκριά στο Fashion City Outlet: Η γιορτή κορυφώνεται στο τελευταίο Αποκριάτικο Σαββατοκύριακο!

Ολοκληρώθηκε με εξίσου μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό το δεύτερο αποκριάτικο Σαββατοκύριακο στο Fashion City Outlet, με μικρούς καρναβαλιστές και οικογένειες να γεμίζουν το εμπορικό κέντρο με χρώμα, γέλιο και αποκριάτικη διάθεση. Οι διαδραστικές παραστάσεις και τα βιωματικά δρώμενα επιβεβαίωσαν ότι τα Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα έχουν ήδη γίνει σημείο αναφοράς για τη φετινή αποκριά στην πόλη.

Η γιορτή κορυφώνεται το τελευταίο αποκριάτικο Σαββατοκύριακο στο Fashion City Outlet, με δράσεις που υπόσχονται ακόμη περισσότερη φαντασία και συμμετοχή. Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:00 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00, η παράσταση «Ένας Χαρταετός Αρλεκίνος» μετατρέπει τον χώρο σε μια πολύχρωμη γιορτή, όπου ένας μικρός χαρταετός γίνεται αρλεκίνος και προσκαλεί τα παιδιά σε χορό, τραγούδι και παιχνίδι.

Το ίδιο Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, από τις 12:30 έως τις 14:00 και από τις 18:00 έως τις 19:30, το ανοιχτό Carnival Party δίνει τον ρυθμό της αποκριάς με παραδοσιακό γαϊτανάκι, clown, ξυλοπόδαρη και μασκότ, σε ένα ξέφρενο πάρτι γεμάτο ενέργεια, κέφι και αποκριάτικες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Η θεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο “εργαστήρι” του Fashion City Outlet, ενώ όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Με δωρεάν, άνετο parking 1500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και Winter Sales έως και -70% που συνεχίζονται έως τις 28 Φεβρουαρίου, το Fashion City Outlet σας προσκαλεί να ζήσετε το φινάλε της αποκριάς με τον πιο χαρούμενο τρόπο.

Οι Απόκριες κορυφώνονται στο κέντρο της καρδιάς μας — στο Fashion City Outlet, εκεί όπου η διασκέδαση γίνεται εμπειρία.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr