Απάτη με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ – 61χρονος εξαπάτησε 24 Σκιαθίτες

Αθηναίος ηλικίας 61 ετών προσποιούταν τον λογιστή και με το πρόσχημα ότι είχε δήθεν υψηλές γνωριμίες στον ΕΦΚΑ και στο Υπουργείο Εργασίας για γρήγορη χορήγηση σύνταξης, εξαπάτησε 24 Σκιαθίτες αρπάζοντάς τους ποσά ύψους από 1.500 έως και 10.000 ευρώ!

Η απάτη σημειώθηκε τα έτη 2021 και 2022 με τον επιτήδειο να κοροϊδεύει τα θύματά του επί ενάμιση και πλέον χρόνο.

Το πετύχαινε αυτό μέσω μιας γυναίκας, ηλικίας 57 ετών, που έλεγε ότι είναι συνεργάτης του και όλο αυτό το διάστημα καθησύχαζε τα θύματα του λέγοντας πως οι αιτήσεις τους προχωρούν, πως έχει επικοινωνία με τον 61χρονο, πως όλα βαίνουν καλώς.

Όμως, ούτε ο 61χρονος ήταν λογιστής ούτε και ποτέ εκδόθηκαν συντάξεις.

Τελικά, οι παθόντες απευθύνθηκαν στη Δικαιοσύνη και χθες η υπόθεση εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ο 61χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ χωρίς μετατροπή, χωρίς αναστολή, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για να απολογηθεί ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και κρίθηκε ένοχος για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού κατ’ εξακολούθηση.

Η δήθεν συνεργάτης του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή, καθώς της αναγνωρίστηκε ο σύννομος βίος.

Συνολικά 22 από τα 24 θύματα της απάτης δήλωσαν στη δίκη παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας.

Οι παθόντες διέθεσαν στον απατεώνα ό, τι οικονομίες είχαν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, επειδή ο κατηγορούμενος έπειθε ότι έχει μεγάλη εμπειρία σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Δεν γνώριζαν, δεν μπορούσαν να διανοηθούν την απάτη που στηνόταν σε βάρος τους, αφού η 57χρονη φρόντιζε να τους καθησυχάζει ότι οι αιτήσεις τους προχωρούν, με αποτέλεσμα ο δράστης να κερδίζει χρόνο και να εξαπατά και άλλους πολίτες.

taxydromos.gr (K.M.)