Ανοιχτοί χώροι εστίασης & ψυχαγωγίας στο Fashion City Outlet τις ημέρες των εορτών!

Με αφορμή την εορταστική περίοδο, το Fashion City Outlet ενημερώνει ότι οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας θα παραμείνουν ανοιχτοί στις 25 και 26 Δεκεμβρίου .

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου από τις 4 το απόγευμα και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί.

Με επιλογές για καφέ, φαγητό και ψυχαγωγία, το Fashion City Outlet παραμένει σημείο συνάντησης και τις ημέρες των γιορτών, προσφέροντας έναν ευχάριστο προορισμό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη βόλτα τους με στιγμές απόλαυσης.

Με δωρεάν άνετο parking και εύκολη πρόσβαση, το Fashion City Outlet συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης και εμπειρίας για μικρούς και μεγάλους, και τις ημέρες των εορτών — στο κέντρο της καρδιάς μας.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr