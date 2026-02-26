Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του νοσοκομείου

Ανθρώπινα οστά σε σακούλα απορριμμάτων σε κάδο που βρίσκονταν στην περιοχή του νοσοκομείου της Kαρδίρσας ανακάλυψαν σήμερα (26/02) το πρωί, υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας, στο πλαίσιο των εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων στην περιοχή.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, από την έρευνα της οποίας προέκυψε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το μακάβριο εύρημα δεν έχει σχέση με εγκληματική ενέργεια

Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά πιθανότατα προέρχονται από οστεοφυλάκιο κοιμητηρίου που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπιστεί ποιος και για ποιον λόγο αντί να πάει τα οστά σε χωνευτήριο, τα πέταξε σε κάδο.

Για τις περαιτέρω ενέργειες θα επιληφθεί εισαγγελικός λειτουργός που έσπευσε στην περιοχή μετά τον εντοπισμό των οστών στον κάδο.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)