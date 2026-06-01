Αναστάτωση στις σήρραγες των Τεμπών: Όχημα ακινητοποιήθηκε και έβγαζε καπνούς – Επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στις σήραγγες των Τεμπών, όταν όχημα που κινούνταν στο ρεύμα προς Λάρισα παρουσίασε μηχανική βλάβη εντός της σήραγγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και από το όχημα άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, γεγονός που σήμανε άμεσο συναγερμό στις υπηρεσίες διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Η παρουσία καπνού σε κλειστό οδικό δίκτυο αντιμετωπίστηκε ως ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, λόγω των αυξημένων κινδύνων που εγκυμονεί.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, ενώ ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των διερχόμενων οδηγών και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.

Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως και η διέλευση των οχημάτων συνεχίστηκε χωρίς προβλήματα.

kosmoslarissa.gr