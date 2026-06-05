Ανανεώνεται η συνεργασία Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΕΦΕΤ για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων

Τη νέα προγραμματική σύμβαση για τα έτη 2026-2027 υπέγραψαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων.



Η σύμβαση υπογράφηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. κ. Δημήτρη Κουρέτα και τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ, κ. Αντώνη Ζαμπέλα. Η ανανέωση της συνεργασίας αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

Κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που οι δύο φορείς προχωρούν σε αντίστοιχη συμφωνία συνεργασίας, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του πρώτου Πρωτοκόλλου που αφορούσε την προηγούμενη περίοδο. Η αρχική αυτή πρωτοβουλία απέδωσε ουσιαστικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την αξία του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών. «Η καθιέρωση μιας σταθερής και διαρκούς συνεργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων για τη συνεχή προστασία των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.





Στο πλαίσιο του νέου πρωτοκόλλου προβλέπεται η στενή συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΦΕΤ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επίσημων ελέγχων, καθώς και η παρακολούθηση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων μέσω ελέγχων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις και προϊόντα σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του πρωτοκόλλου και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση ειδικών εποχικών προγραμμάτων ελέγχου, καθώς και η διενέργεια έκτακτων ελέγχων σε περιόδους αυξημένης καταναλωτικής κίνησης κατά τις εορταστικές περιόδους, τις οποίες απαιτείται εντατικοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών.



Το παρόν στη συνάντηση έδωσαν ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταυρίδης Δημήτριος, ο Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ κ. Μαρκάκης Ιδομενέας και η Διευθύντρια ΕΦΕΤ Λάρισας κ. Παπαδήμα Σοφία.