«Ανάσα» για τους ξενοδόχους του Πηλίου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Καταγράφηκαν υψηλές πληρότητες

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επισκεψιμότητα στο κεντρικό Πήλιο κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με χιλιάδες εκδρομείς να επιλέγουν τα παραδοσιακά χωριά του βουνού των Κενταύρων για σύντομες αποδράσεις. Η Πορταριά και η Μακρινίτσα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καταγράφοντας υψηλές πληρότητες σε καταλύματα και αυξημένη κίνηση σε χώρους εστίασης και τοπικά καταστήματα.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, τις ήπιες καιρικές συνθήκες και τη φιλοξενία των επαγγελματιών, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα στις τοπικές επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, τα πρώτα θετικά δείγματα καταγράφονται και στο Ανατολικό Πήλιο, όπου η θερινή σεζόν ξεκινά σταδιακά. Το Χορευτό και ο Άγιος Ιωάννης Πηλίου παρουσίασαν αυξημένη κινητικότητα το τριήμερο, με αρκετούς επισκέπτες να επιλέγουν τις παραλίες της περιοχής για τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, προσβλέποντας σε μια δυναμική συνέχεια τους επόμενους μήνες.