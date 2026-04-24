Αμερικανοί γιατροί εκπαίδευσαν επαγγελματίες υγείας στις βάσεις της ανακουφιστικής ιατρικής

Γιατροί από τα πανεπιστήμια Yale, Emory και Northwestern βρέθηκαν στη Λάρισα για να εκπαιδεύσουν Έλληνες επαγγελματίες υγείας στις βασικές αρχές της ανακουφιστικής ιατρικής.

Η τριήμερη εκδήλωση, με τίτλο “Education in Palliative and End-of-Life Care – Emergency Medicine” (EPEC-EM) αποτέλεσε την πρώτη επέκταση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ευρώπη, χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και την KOINONIA-EM Nikaia-Yale.

Πέρα από ιατρούς και νοσηλευτές από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, περιλαμβάνονταν επίσης ιερείς, νομικοί, εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών με καρκίνο και εθελοντές της κοινότητας, με κοινό ενδιαφέρον για την ολιστική φροντίδα του ανθρώπου. Οι εκπαιδευτικές ενότητες και τα εργαστήρια μικρών ομάδων υλοποιήθηκαν από μικτές ομάδες Ελλήνων και Αμερικανών εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα EPEC-EM εστιάζει στην πιστοποιημένη εκπαίδευση στην ανακουφιστική ιατρική με επίκεντρο το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αναδεικνύοντας έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη κλινική πράξη, ενώ στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής ανάπτυξη της επείγουσας ιατρικής και η ουσιαστική ενίσχυση της φροντίδας ασθενών που χρειάζονται ανακουφιστική υποστήριξη.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Περιφέρεια: «Δεν πρόκειται για μία ακόμη δράση στον χώρο της υγείας, αλλά για μια συνειδητή επένδυση στο μέλλον της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στήριξε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η ανακουφιστική φροντίδα αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας. Η ανακουφιστική φροντίδα δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του πόνου ή της ασθένειας. Αφορά την αξιοπρέπεια, την ποιότητα ζωής, τη στήριξη της οικογένειας, την ψυχολογική και κοινωνική ενδυνάμωση και τη συνολική φροντίδα του ανθρώπου».

Για να καταλήξει τονίζοντας: «Προσωπικά, πιστεύω βαθιά ότι η ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα αποτελεί μια μεγάλη εθνική πρόκληση, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία. Η Θεσσαλία επιθυμεί και μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής, συνεργασίας και καινοτομίας για ολόκληρη τη χώρα».

Η Δρ. Jennifer Reyes, ιατρός Επείγουσας και Ανακουφιστικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Yale, η οποία εργάζεται στο New Haven του Κονέκτικατ, σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή δήλωσε: «Η έρευνα δείχνει ότι η ανακουφιστική ιατρική βοηθά τους ασθενείς να ζουν καλύτερα και περισσότερο, μειώνει την περιττή ταλαιπωρία, περιορίζει τις ανεπιθύμητες και μη αναγκαίες θεραπείες και αντιμετωπίζει την επαγγελματική εξουθένωση, ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες υγείας με νέες δεξιότητες επικοινωνίας, ώστε να παρέχουν φροντίδα υψηλότερης ποιότητας και εναρμονισμένη με τους στόχους των ασθενών. Το EPEC-EM Greece αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να εισαχθεί αυτό το πιστοποιημένο πρόγραμμα ανακουφιστικής ιατρικής στη χώρα και να αναδειχθεί η ολιστική φροντίδα ως θεμελιώδης αρχή της επείγουσας ιατρικής, σε μια περίοδο που αυτή αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως διακριτή ιατρική ειδικότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Λάρισα, την πόλη όπου πέθανε ο Ιπποκράτης, ο πρώτος υποστηρικτής της ολιστικής φροντίδας του ανθρώπου».

Η διοργάνωση του EPEC-EM στη Λάρισα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας προσέγγισης στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας στο σύστημα υγείας και αναδεικνύοντας τη Θεσσαλία ως κόμβο εκπαίδευσης, συνεργασίας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας, καταλήγει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αποστόλης Ζώης (AΠΕ-ΜΠΕ)