Αλεπού δάγκωσε γυναίκα στον Αγιόκαμπο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία του Αγιοκάμπου, όταν μια αλεπού εμφανίστηκε στην περιοχή και επιτέθηκε σε γυναίκα, τραυματίζοντάς την με δάγκωμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και της χορηγήθηκε αντιλυσσική αγωγή για προληπτικούς λόγους. Όπως έγινε γνωστό, το απαιτούμενο εμβόλιο δεν ήταν διαθέσιμο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, ώστε να λάβει άμεσα την κατάλληλη φροντίδα.