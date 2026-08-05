Αγωνία για την 72χρονη που εξαφανίστηκε στη Λάρισα – Αγνοείται για τρίτη ημέρα

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα εξακολουθεί να αγνοείται η 72χρονη γυναίκα στη Λάρισα, με τη Γραμμή Ζωής να ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό Silver Alert για τον εντοπισμό της.

Πρόκειται για τη Θεοδώρα Ντρίτσου, η οποία εξαφανίστηκε το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη επέστρεφε στην οικία της όταν κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο Λάρισας με αριθμό 11, στη στάση Αγία Σοφία, στη Λεωφόρο Καραμανλή, μία στάση πριν από το σπίτι της. Έκτοτε, τα ίχνη της αγνοούνται.

Η 72χρονη έχει μαύρα κοντά καρέ μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,55 μ. και είναι εύσωμη. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρη μπλούζα με λευκή στάμπα, μαύρο παντελόνι και ανοιχτά γκρι αθλητικά παπούτσια, ενώ φορούσε γυαλιά οράσεως. Μαζί της έχει μία λευκή σακούλα-τσάντα χειρός με ψώνια.

Η ηλικιωμένη πάσχει από άνοια και, σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065