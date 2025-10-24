Αγρότες: Έρχεται “θερμός” Νοέμβριος – Τι προετοιμάζουν

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι προετοιμάζονται για έναν «θερμό» Νοέμβριο με στήσιμο μπλόκων σε κεντρικά σημεία της Ελλάδας, συγκεντρώσεις ακόμα και στην Αθήνα, συλλαλητήρια με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συλλόγων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, συζητούν συλλογικά καθορίζοντας τα επόμενα βήματά τους, με πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα.

Μπλόκα στη Θεσσαλία, συλλαλητήριο στην Αθήνα

Η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας, ξεχειλίζει σε όλες τις περιοχές από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (πάνω από 1 δισ. ευρώ για τα υπόλοιπα του 2024 και την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 2025) και την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων, που αφανίζει κοπάδια, εκμεταλλεύσεις και τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα.

Τα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν σε ήδη οξυμένα και διαχρονικά προβλήματα που έχουν γονατίσει τις αγροτικές οικογένειες, όπως η απώλεια εισοδήματος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το κόστος παραγωγής, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα κ.ά..

«Θα οργώσουμε τα χωριά στη Θεσσαλία»

Πανελλαδική σύσκεψη στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, θα πραγματοποιήσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο μέχρι το τέλος του μήνα (το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου) να προχωρήσουν σε μαζικά στησίματα μπλόκων σε κεντρικούς δρόμους και οδούς.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της γραμματείας της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Κρήτη έως τον Έβρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν άλλο την κοροϊδία και ότι είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματά τους

«Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου θα οργώσουμε τα χωριά για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και συγκροτημένα, όλοι μαζί να παλέψουμε για να αλλάξουμε αυτή την πολιτική που καταστρέφει το παρόν και το μέλλον μας», επισήμανε στον ΟΤ μετά το τέλος της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Συλλαλητήριο στην Αθήνα

Στο μεταξύ, στην οργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο πρώτο διάστημα του Νοεμβρίου – ενδεικτικά έως τις 11 Νοεμβρίου 2025 -, προσανατολίζονται και οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί φορείς, που συμμετείχαν σε σύσκεψη που κάλεσε η ΕΘΕΑΣ.

Στη σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε επίσης, η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αγροτικών και κτηνοτροφικών οργανώσεων, για την οργάνωση κοινών δράσεων και παρεμβάσεων, αλλά και η συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής από κτηνιάτρους και γνώστες του αντικειμένου για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση της ευλογιάς και τη διαμόρφωση προτάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ, εκφράστηκε έντονη αγανάκτηση, απόγνωση και βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες περιέγραψαν με δραματικούς τόνους την οικονομική ασφυξία, τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου και την κατάρρευση ολόκληρων περιοχών λόγω της ευλογιάς, καθώς και την αβεβαιότητα την οποία καθημερινά ζουν για την επόμενη μέρα του ζωικού κεφαλαίου τους. Πολλές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στο χείλος της επιβίωσης, με ανυπολόγιστες ζημιές, ανεπαρκείς και καθυστερημένες αποζημιώσεις, καθώς και καθυστερήσεις δικαιούμενων πληρωμών παραγωγικών παραγωγών και κτηνοτρόφων, που οδηγούν σε μαρασμό της παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου.

«Η γενικευμένη αίσθηση αδικίας, εγκατάλειψης και κόπωσης κυριάρχησε, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία», σημειώνεται.

Ανθή Γεωργίου (in.gr)