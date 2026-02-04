Αγοραστός: “Παραπληροφόρηση, αναξιοπιστία και μόνιμη μετάθεση ευθυνών”

«Οι πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα για το πλημμυρικό φαινόμενο στον Αγιόκαμπο επιβεβαιώνουν, για ακόμη μία φορά, ένα επικίνδυνο και επαναλαμβανόμενο μοτίβο: παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση των γεγονότων και συστηματική μετάθεση ευθυνών σε τρίτους» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η περιφερειακή παράταξη Συμμαχία υπέρ των πολιτών, του Κώστα Αγοραστού.

Συγκεκριμένα, η παράταξη Αγοραστού αναφέρει τα εξής: «Η αλήθεια για το φράγμα στο Λιβαδότοπο – με ημερομηνίες και γεγονότα

Η μελέτη του φράγματος ξεκίνησε το 2009 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το έργο έλαβε περιβαλλοντικούς όρους το 2013, με σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη συνέχεια:

Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή (2011–2023) και ο Δήμος Αγιάς άσκησαν συστηματική και τεκμηριωμένη πίεση.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δημοπρατήθηκε.

Σήμερα βρίσκεται σε φάση κατασκευής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Κουρέτας δεν είχε καμία απολύτως συμμετοχή ούτε στη μελέτη, ούτε στην ένταξη, ούτε στη χρηματοδότηση του έργου.

Η ολοκλήρωση του φράγματος αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής, όπως και του πρώην Νομάρχη Λουκά Κατσαρού – φίλου και πολιτικού υποστηρικτή του κ. Κουρέτα. Αυτό, όμως, δεν επιτρέπει σε κανέναν να οικειοποιείται έργα άλλων.

Παραπληροφόρηση και αντιφάσεις

Ο κ. Κουρέτας ισχυρίστηκε δημοσίως ότι ο Λουκάς Κατσαρός «έκανε τη μελέτη». Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ανακριβής.

Για ακόμη μία φορά, ο Περιφερειάρχης παραπληροφορεί, επιχειρώντας να δημιουργήσει σύγχυση στους πολίτες. Την ίδια στιγμή, ρίχνει αιχμές στον ίδιο του τον φίλο:

Τον καθιστά εμμέσως υπεύθυνο για τη γέφυρα Καλατράβα που κατασκευάστηκε και παραδόθηκε το 2009.

Ταυτόχρονα τον επικαλείται επιλεκτικά, όταν αυτό εξυπηρετεί το πολιτικό του αφήγημα.

Το πραγματικό πρόβλημα: η απουσία έργου σήμερα

Οι πλημμύρες στον Αγιόκαμπο σημειώθηκαν το 2026, επί θητείας Κουρέτα. Και εδώ τίθεται το αδιαμφισβήτητο ερώτημα: Τι έκανε η σημερινή Περιφερειακή Αρχή εδώ και 2,5 χρόνια;

Η απάντηση είναι σαφής: δηλώσεις, υπεκφυγές και επίρριψη ευθυνών στους άλλους.

Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στη Θεσσαλία, ο κ. Κουρέτας:

Δεν αναλαμβάνει ευθύνη.

Δεν παρουσιάζει απτό έργο.

Αναζητά ενόχους στο παρελθόν ή ακόμη και στο ίδιο του το περιβάλλον.

Αυτό δεν συνιστά διοίκηση. Είναι συστηματική τακτική αποποίησης ευθυνών.

Ο κ. Κουρέτας δεν διοικεί· αναζητά άλλοθι και αφηγήματα.

Υ.Γ. Και για τους “πρόθυμους” που θα ρωτήσουν τι έργα κάνατε εσείς, παραθέτουμε τα έργα περιφερειακής αρχής 2011–2023 στο Δήμο Αγιάς».