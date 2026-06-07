Έφυγε εκτός δρόμου αγωνιστικό αυτοκίνητο στην Ανάβαση Πορταριάς – Στο Νοσοκομείο ο οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής διοργάνωσης της Ανάβασης Πορταριάς, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας σε σημείο της διαδρομής και προσέκρουσε σε βραχώδη επιφάνεια.





Από τη σφοδρή πρόσκρουση το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, με το μπροστινό τμήμα του να καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι της διοργάνωσης και οι διασώστες που βρίσκονταν σε επιφυλακή κατά μήκος της αγωνιστικής διαδρομής.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και, για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν φέρει σοβαρά τραύματα παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Η 45η SEAJETS Ανάβαση Πορταριάς συγκεντρώνει και φέτος δεκάδες οδηγούς και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Πήλιο, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Πηγή: TheNewspaper.gr