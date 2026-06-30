Έφεση της Εισαγγελίας Λάρισας για την ποινή που επιβλήθηκε στον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του 50χρονου που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία, αφού η διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, άσκησε έφεση κατά του ύψους της ποινής που του επιβλήθηκε, κρίνοντάς την δυσανάλογη σε σχέση με τη βαρύτητα των πράξεών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφεση αφορά αποκλειστικά το σκέλος της ποινής, με την Εισαγγελία να ζητά την αυστηροποίησή της. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί την υπόθεση σε νέα εκδίκαση ως προς την επιβληθείσα ποινή.

Υπενθυμίζεται ότι το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο είχε κρίνει ένοχο τον 50χρονο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Ωστόσο, η εκτιτέα ποινή περιοριζόταν σε μόλις δύο μήνες, παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε επισημάνει κατά την αγόρευσή του πως πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο.

Στο σκεπτικό της, η Εισαγγελία απορρίπτει τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι ενήργησε υπό το κράτος στιγμιαίας παρόρμησης, εκτιμώντας ότι οι ενέργειές του ήταν αποτέλεσμα προμελέτης. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι πριν από το περιστατικό είχε απειλήσει την πρώην σύζυγό του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα σας κάψω όλους», στοιχείο που, κατά την εισαγγελική κρίση, καταδεικνύει τον σχεδιασμό της πράξης.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στο παρελθόν του κατηγορουμένου, με την Εισαγγελία να σημειώνει ότι είχε επιδείξει ανάλογη βίαιη συμπεριφορά και σε προηγούμενα περιστατικά. Όπως αναφέρεται, σε συνδυασμό με τις σχετικές αναφορές της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει «μια σοβαρή, σταθερή κοινωνικοπαθητική και εξαιρετικά επικίνδυνη προσωπικότητα, με εμπεδωμένη ροπή προς την τέλεση βίαιων αδικημάτων».

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων, καθώς, σύμφωνα με το εισαγγελικό σκεπτικό, ο 50χρονος «μετέτρεψε την οικία σε παγίδα θανάτου για την παθούσα», χρησιμοποιώντας μεταλλικό τσεκούρι και εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας στην πρώην σύζυγό του έντονο φόβο και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή της.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr