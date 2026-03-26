Έτοιμη η Περιφέρεια Θεσσαλίας να υποδεχθεί τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιβεβαιώνει και το 2026 τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον ΔΕΗ Tour of Hellas, εδραιώνοντας τη θέση της ως της κατεξοχήν ποδηλατικής περιφέρειας της χώρας.

Με τη Λάρισα να φιλοξενεί τον τερματισμό του 2ου ετάπ και τον Βόλο την εκκίνηση του 3ου, και την Καρδίτσα να έχει ένα ενδιάμεσο σπριντ που δίνει πόντους στους αθλητές, η Θεσσαλία βρίσκεται για δύο συνεχόμενες ημέρες στο επίκεντρο της αγωνιστικής, τηλεοπτικής και επικοινωνιακής αφήγησης της διοργάνωσης.

Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν είναι επικοινωνιακή υπερβολή, αλλά αντανάκλαση μιας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η Καρδίτσα, η Λάρισα και ο Βόλος, καθεμία με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συγκροτούν μια περιφερειακή γεωγραφία όπου το ποδήλατο έχει ουσιαστική θέση στην καθημερινότητα, στον αθλητισμό, στη δημόσια εικόνα και στις παράλληλες δράσεις που συνοδεύουν τον Γύρο.

Η σχέση της Θεσσαλίας με τον ΔΕΗ Tour of Hellas έχει ήδη βαθιές ρίζες από την αναβίωση του 2022, όταν η Καρδίτσα φιλοξένησε τερματισμό και εκκίνηση ετάπ και η Λάρισα τερματισμό, ενώ η ίδια η διοργάνωση ανέδειξε τις δύο πόλεις ως «πόλεις ποδηλάτου», με τη Θεσσαλία πρωτοπόρο στις παράλληλες δράσεις. Η φετινή ισχυρή παρουσία της Περιφέρειας επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση αυτή είναι στρατηγική και διαρκής.

Για τον ΔΕΗ Tour of Hellas, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί ιδανικό εταίρο: διαθέτει πόλεις με ισχυρή ποδηλατική κουλτούρα, διαδρομές με αθλητικό και τηλεοπτικό ενδιαφέρον, ενεργές τοπικές κοινωνίες και δυνατότητα να μετατρέπει μια αγωνιστική διέλευση σε γεγονός με ουσιαστική αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση. Η παρουσία του Γύρου στη Θεσσαλία ενισχύει την εξωστρέφεια της Περιφέρειας, αναδεικνύει τον τόπο εντός και εκτός συνόρων και ενσωματώνει στην εικόνα της στοιχεία σύγχρονης κινητικότητας, βιωσιμότητας και αθλητισμού.

Η Θεσσαλία δεν συμμετέχει απλώς στον ΔΕΗ Tour of Hellas. Τον υποδέχεται, τον στηρίζει και τον εκφράζει σε βάθος. Γι’ αυτό και δικαίως αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια του ποδηλάτου στην Ελλάδα: έχει κατορθώσει να μετατρέψει το ποδήλατο σε κομμάτι της δημόσιας ταυτότητάς της και τον Γύρο σε όχημα περιφερειακής προβολής, συμμετοχής και προοπτικής.

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε:

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι μια διοργάνωση με ισχυρό εθνικό αλλά και περιφερειακό αποτύπωμα. Δεν αναδεικνύει μόνο το αγωνιστικό επίπεδο της ποδηλασίας, αλλά και τις ίδιες τις Περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες που τον φιλοξενούν. Ο Γύρος δημιουργεί ορατότητα, προσθέτει αξία στις τοπικές οικονομίες, αναδεικνύει τον αθλητικό και τουριστικό χαρακτήρα κάθε περιοχής και αφήνει πίσω του ένα ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής.»

Σύντομα στοιχεία 2ου ετάπ

Ημερομηνία: Πέμπτη 07/05

Πέμπτη Ετάπ: Καρπενήσι – Λάρισα

Απόσταση: 157,5 χλμ.

Υψομετρικά: 1.601 μ.

Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος

Χλμ. 0: Εθνική Οδός Λαμίας–Καρπενησίου (Επίσημη Εκκίνηση)

Τυμφρηστός (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

Ταρζάν (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

Ρεντίνα (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας)

Καλλιφώνι (1ο Σπριντ Ευθείας)

Καρδίτσα (2ο Σπριντ Ευθείας)

Συκιές (Avance Mile)

Λάρισα (Τερματισμός)

Οι διαδρομές του φετινού Γύρου

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

Περισσότερες πληροφορίες (χάρτης/gpx/profile) στο επίσημο site της διοργάνωσης:

Σύντομα στοιχεία 3ου ετάπ

Ημερομηνία: Παρασκευή 08/05/2026

Παρασκευή Ετάπ: Βόλος – Λαμία

Απόσταση: 207,3 χλμ.

Υψομετρικά: 4.216 μ.

Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος

Χλμ. 0: Γέφυρα Βρύχωνα (Επίσημη Εκκίνηση)

Αγ. Γεώργιος (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

Χάνια (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

Βόλος (1ο Σπριντ Ευθείας)

Ανάβρα (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

Δομοκός (Avance Mile)

Λαμία (Τερματισμός)

Περισσότερες πληροφορίες (χάρτης / gpx / profile) στο επίσημο site της διοργάνωσης:

