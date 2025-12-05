Ένα πόνημα για την ιστορία του Ελληνικού σιδηροδρόμου, με αναφορές και στη Θεσσαλία

«Αιχμάλωτοι στις ράγες: Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε», είναι ο τίτλος του βιβλίου του γνωστού Αθηναίου δημοσιογράφου – ερευνητή Αχιλλέα Χεκίμογλου το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Το βιβλίο, που ανατρέχει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που καθόρισαν την τύχη του σιδηροδρόμου, κάνει ειδικές αναφορές στην εύρωστη προπολεμική εταιρεία Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας και στην καταστροφή που προκάλεσαν οι Γερμανοί στο θεσσαλικό δίκτυο κατά την αποχώρησή τους από τη χώρα μας.

Προσεγγίζει επίσης, με στοιχεία, τη μεγάλη συγκοινωνιακή κρίση του Μεσοπολέμου, η οποία έφερε τα σιδηροδρομικά δίκτυα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και οδήγησε στη δυναμική παρέμβαση της δικτατορίας Μεταξά, που επέβαλε σκληρά μέτρα στην αγορά, σώζοντας τους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) από την χρεοκοπία. Αποκαλύπτει, παράλληλα, ότι οι ΣΕΚ είχαν ξεκινήσει πρώτοι την προσπάθεια αξιοποίησης του ελληνικού λιγνίτη, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, αναδεικνύοντας, μάλιστα, από τη λήθη το ζωηρό ενδιαφέρον της ναζιστικής Γερμανίας για συμμετοχή στον σχεδιασμό αυτόν.

Πόλεμος και κατοχή

Παράλληλα, περιγράφει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε ο σιδηρόδρομος στην επιστράτευση του ‘40, στον οποίο ανήκει μερίδιο της νίκης της Ελλάδας κατά των Ιταλών, καθώς με υποτυπώδη μέσα συνέβαλε σε μία στρατιωτική κινητοποίηση που άφησε άφωνους τους εισβολείς. Επίσης, αναδεικνύει μέσα από τα αρχεία του Γ’ Ράιχ όχι μόνο το στρατηγικό ενδιαφέρον των ναζί για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά και τον τρόμο τους απέναντι στα σαμποτάζ της αντίστασης που οδήγησαν πολλές φορές στον εγκλωβισμό χιλιάδων στρατιωτών της Βέρμαχτ στις εσχατιές της Μεσογείου. Μάλιστα, στο βιβλίο αναβιώνουν οι δραματικές στιγμές της γερμανικής εκκένωσης, όταν οι κατακτητές προκάλεσαν την πλήρη καταστροφή των συγκοινωνιών της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την επιστροφή της χώρας στην κατάσταση που βρίσκονταν στον 19ο αιώνα.

Ο εμφύλιος και η Τρόικα πριν την Τρόικα

Διαπερνώντας τις δύσκολες προσπάθειες της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, που ξεκίνησαν υπό συνθήκες νομισματικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάρρευσης, το βιβλίο ανασύρει από τη λήθη απόρρητα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν ότι ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος ήταν πρωτίστως ένας πόλεμος συγκοινωνιακός, ο οποίος έφερε τον σιδηρόδρομο στην πρώτη γραμμή της μάχης μεταξύ του Εθνικού και του Δημοκρατικού Στρατού, με αδιανόητες επιπτώσεις για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.

Παράλληλα, περιγράφει τόσο την αμερικανική εμπλοκή στα συγκοινωνιακά πράγματα (που εκπλήσσουν τον σύγχρονο αναγνώστη, καθώς είναι παρεμφερής με τις κατοπινές δοκιμασίες της Ελλάδας κατά την περίοδο των 3 μνημονίων πολλές δεκαετίες αργότερα), όσο και τις αδιανόητες πολιτικές πιέσεις των συντεχνιών του επαγγελματικού αυτοκινήτου που οδήγησαν στην νομοθετική προστασία του συγκεκριμένου κλάδου σε βάρος του σιδηροδρόμου, ο οποίος έκτοτε καταδικάστηκε στη χώρα μας στον ρόλο του «πτωχού συγγενούς». Τέλος, αποκαλύπτει όλα τα ανεκπλήρωτα σχέδια αναγέννησης του ελληνικού σιδηροδρόμου, τα οποία ως δια μαγείας έμεναν στα συρτάρια των υπουργείων και δεν εφαρμόζονταν ποτέ.

