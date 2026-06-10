Ένα βήμα πιο μπροστά η Περιφέρεια στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Σειρά ριζικών μέτρων και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρουσίασε η Περιφερειακή Αρχή, εστιάζοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα Τετάρτη στο Διοικητήριο της ΠΕ Μαγνησίας o Δημ. Κουρέτας.

Ο Περιφερειάρχης πλαισιωμένος από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Φώτη Λαμπρινίδη, την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, τον αναπλ. Καθηγητή και Επιστημονικά Υπεύθυνο της ομάδας GreenYourAir του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργο Σαχαρίδη και τον σύμβουλο του σε θέματα περιβάλλοντος Ζήση Αργυρόπουλο έκανε έναν απολογισμό της συνεργασίας της Περιφέρειας με τους φορείς, κρίνοντας ικανοποιητική την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει επίσημος απολογισμός των δεσμεύσεων των τοπικών φορέων.

Όπως είμαι γνωστό στην πόλη του Βόλου έχει καθιερωθεί ένα σταθερό πλαίσιο τακτικών επαφών με παραγωγικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς (όπως ο Δήμος, η ΒΙ.ΠΕ, το ΤΕΕ, βιομηχανίες όπως ΑΓΕΤ και Χαλυβουργία, ο ΟΛΒ, το ΚΤΕΛ, ο Ιατρικός Σύλλογος και η Εστίαση). Αντίστοιχες επαφές με τοπικούς φορείς δρομολογούνται και σε άλλες θεσσαλικές πόλεις. Μετά από ένα έτος εφαρμογής, τα ποσοστά υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο κάθε φορέας κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς κυμαίνονται μεταξύ 70% και 90%.

Ο Δημ. Κουρέτας

Στην πλήρη λειτουργία και επέκταση του Δικτύου Σταθμών Μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρθηκε αρχικά ο Δημήτρης Κουρέτας, σημειώνοντας τα εξής: Για πρώτη φορά λειτουργούν πλήρως και οι οκτώ (8) Σταθμοί Μέτρησης της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Περιφέρειας (3 στον Βόλο, 3 στη Λάρισα, 1 στην Καρδίτσα και 1 στα Τρίκαλα), με το σύνολο των αναλυτών ρύπων σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, το δίκτυο επεκτείνεται με νέους, ευέλικτους σταθμούς και μετρητές σωματιδίων (PM2,5 και PM10) στην ύπαιθρο και σε μικρότερες πόλεις (Αλμυρός, Αγριά, στη Νέα Σμύρνη Λάρισας και στο Διοικητήριο, κέντρο Τρικάλων, Μεγαλοχώρι/Καλαμπάκα, Παλαμάς, Σοφάδες). Στόχος είναι η καταγραφή της χειμερινής σωματιδιακής ρύπανσης από τη θέρμανση και η διερεύνηση τοπικών βιομηχανικών οχλήσεων.

Δημογραφικάστοιχεία

Μάλιστα έθεσε στη διάθεση των εκπροσώπων των ΜΜΕ το πόρισμα του Επιτρόπου στην ΠΕ Μαγνησίας για το πώς αποτιμήθηκε η λειτουργία των σύστημάτων που είχαν εγκατασταθεί για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την προστασία του κοινού από την ατμοσφαιρική ρύπανση από την πρώην Περιφερειακή Αρχή και με το οποίο αποδεικνύεται ότι αυτοί δεν λειτουργούσαν σωστά.

Ψηφιακά εργαλεία και πρωτοπορία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Ακολούθως ο κ. Κουρέτας τόνισε πως «έχει ήδη υλοποιηθεί και τίθεται σε άμεση εφαρμογή ένα σύγχρονο Προγνωστικό Μοντέλο, το οποίο ενσωματώνεται σε νέο ιστότοπο Πολιτικής Προστασίας για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των ευπαθών ομάδων. Επιπλέον, η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτοπορεί εφαρμόζοντας τη νέα Κοινοτική Οδηγία 2881/2024/ΕΕ πολύ πριν από την επίσημη ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία (2030), εισάγοντας αυστηρότερα όρια για τα σωματίδια PM2,5 και PM10, καθώς και νέες μετρήσεις βαρέων μετάλλων και ρύπων για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Κοινωνική και πολιτική παρέμβαση για την αιθαλομίχλη

Τέλος επισήμανε ότι το πρόβλημα της αιθαλομίχλης, που διογκώνεται τον χειμώνα, είναι κυρίως οικονομικό και πολιτικό. Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια θα υποστηρίξει σθεναρά δράσεις για φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος στους οικονομικά αδύναμους, νέα κλιμάκωση της χειμερινής κατανάλωσης, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος «Εξοικονομώ» βασισμένου στην αυτοπαραγωγή μέσω ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Φ. Λαμπρινίδης-Γ. Σαχαρίδης

Στους σταθμούς μέτρησης που λειτουργούν πλέον πλήρως αλλά και στους 38 αναλυτές μετρήσεων που τοποθετούνται σε όλη τη Θεσσαλία αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για τη λειτουργία του προγνωστικού μοντέλου.

Από την πλευρά του ο Καθηγητής Γ. Σαχαρίδης ανέφερε ότι «για πρώτη φορά οι τοπικοί φορείς κάθισαν στο τραπέζι με την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημ. Κουρέτα και δεσμεύτηκαν σε συγκεκριμένες δράσεις», και χαρακτήρισε «πολύ χρήσιμο εργαλείο το προγνωστικό μοντέλο που θα λειτουργήσει, καθώς δίνει την δυνατότητα έγκυρης πρόβλεψης των επιπέδων της ρύπανσης για τις επόμενες ώρες».

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν και οι Αντιπεριφερειάρχες Γ. Αναστασίου, Απ. Καναβός.