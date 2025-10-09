Άκαρπη η συνάντηση Λαρισαίων αγροτών με τον Κώστα Τσιάρα

Ανικανοποίητοι έμειναν οι αγρότες του νομού Λάρισας από τη συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν τους δόθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την πληρωμή των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων.

Επιπλέον διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, ενώ είναι αντίθετοι με το λοκ ντάουν. Πρόκειται να ενημερώσουν αύριο τους συναδέλφους τους για την συνάντηση με τον υπουργό, ενώ προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι έγινε ένας ειλικρινής διάλογος με τους αγρότες για την επίλυση των προβλημάτων τους, ενώ τόνισε κατηγορηματικά ότι πρέπει να γίνει μία ύστατη προσπάθεια από όλους για να αποφευχθεί το λοκ ντάουν.

