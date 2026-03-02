Xειροπέδες σε δύο ανήλικους για διαρρήξεις και ναρκωτικά

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στα Τρίκαλα καθώς εισήλθαν παράνομα σε σπίτι γυναίκας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και χρήματα.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες (01-03-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, -2- ανήλικοι, εκ των οποίων -1- ημεδαπός και -1- αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος άλλου ατόμου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων, καθώς και για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες κατελήφθησαν να έχουν εισέλθει παράνομα και να παραμένουν σε οικία ημεδαπής, παρά την θέλησή της. Στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πέντε νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -12,26- γραμμαρίων,

-1- τρίφτης κάνναβης,

-1- ζυγαριά ακριβείας,

-2- πλαστικά ομοιώματα, από τα οποία το ένα πιστολιού και το άλλο περιστρόφου,

-1- μαχαίρι,

-1- κάμερα και

11- κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, στην κατοχή του ανήλικου ημεδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -435- ευρώ, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου