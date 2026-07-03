Xάθηκαν 234 θέσεις εργασίας στα Τρίκαλα το πρώτο πεντάμηνο του έτους – Θετικό το ισοζύγιο απασχόλησης τον Μάιο

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε τον Μάιο 2026, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 132.730 θέσεις εργασίας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαΐου 2026, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 368.429, ενώ οι αποχωρήσεις σε 235.699. Από τις 235.699 συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.616 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 139.083 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επίσης, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.361.618 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.028.775, εκ των οποίων οι 612.212 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 416.563 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2026 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 332.843 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Στη Θεσσαλία

Στην Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Μάιο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 15.430 προσλήψεις και 10.521 αποχωρήσεις, με θετικό ισοζύγιο 4.909 θέσεων εργασίας.

Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας, η Λάρισα κατέγραψε 4.879 προσλήψεις και 4.134 αποχωρήσεις, παρουσιάζοντας θετικό ισοζύγιο 745 θέσεων εργασίας.

Η Μαγνησία εμφάνισε 3.705 προσλήψεις και 3.028 αποχωρήσεις, με θετικό ισοζύγιο 677 θέσεων. Οι Σποράδες κατέγραψαν 3.656 προσλήψεις και μόλις 378 αποχωρήσεις, παρουσιάζοντας το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο στη Θεσσαλία με 3.278 νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη εποχική απασχόληση.

Στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκαν 2.021 προσλήψεις και 1.960 αποχωρήσεις, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις 61 νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος στην Καρδίτσα καταγράφηκαν 1.169 αναγγελίες προσλήψεων, ενώ οι συνολικές αποχωρήσεις ανήλθαν σε 1.021 με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε 148 νέες θέσεις εργασίας.

Για το πρώτο πεντάμηνο του έτους (από 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2026), η Λάρισα κατέγραψε θετικό ισοζύγιο 1.167 θέσεων εργασίας, η Μαγνησία 1.284 θέσεις, οι Σποράδες 5.160 θέσεις, η Καρδίτσα 335 θέσεις, ενώ τα Τρίκαλα ήταν η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας με αρνητικό ισοζύγιο, καθώς οι αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις κατά 234 θέσεις εργασίας.

Τάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr