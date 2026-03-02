To Μουσείο Τσιτσάνη “συστήνεται” και στο ευρωπαϊκό κοινό (βίντεο)

Με μια πανέμορφη, δημιουργική, οπτικοακουστική αποτύπωση, το Μουσείο Τσιτσάνη “συστήνεται” και στο ευρωπαϊκό κοινό. Η δημιουργία συνοδεύει την υποψηφιότητα του Μουσείου Τσιτσάνη για Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 (European Museum of the Year Award – EMYA) και “ταξιδεύει” σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα Wavemade Productions αποτύπωσε την “ψυχή” του Μουσείου, τον Τσιτσάνη και το λαϊκό μας τραγούδι, τα Τρίκαλα και τον πολυπεπίπεδο ρόλο του πρώτου μουσείου για Ελληνα καλλιτέχνη.

Μέσω ενός συγκεκριμένου αφηγήματος, “το βίντεο (…) συγκροτήθηκε ως μια ποιητική διαδρομή αστικού μετασχηματισμού της εμπειρίας, εκεί όπου ο πολιτισμός αποτελεί κοινωνική και διαπολιτισμική επιτελεστική πράξη”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, δε, ότι “πρόθεση του έργου δεν είναι η καταγραφή ή η περιγραφική τεκμηρίωση του μουσείου, αλλά η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που συγκινεί και συν-κινεί ενεργοποιώντας τον επισκέπτη ως συμμέτοχο”.

Το βίντεο συντίθεται από μουσική του Τσιτσάνη, από αφήγηση και εικόνες του μουσείου και των Τρικάλων, σε μια εντυπωσιακή δημιουργία. Ετσι, “η μουσική του Τσιτσάνη σπάει στα συστατικά της, όχι για να αποδομηθεί αλλά για να επικαιροποιηθεί, οι στίχοι ως εκ τούτου αποσπώνται από τη μελωδική τους γραμμή και, μέσα από τη σύγχρονη αφήγηση, μετατρέπονται σε ποιητικές μονάδες λόγου που διαρρηγνύουν τη φόρμα, την ομοιοκαταληξία και τη χρονικότητα, επανεγγράφοντας το έργο στο παρόν ως ζωντανό πολιτισμικό κεφάλαιο”.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς υπενθυμίζει “τον πολύ σημαντικό ρόλο του Μουσείου Τσιτσάνη στην σύγχρονη προσέγγιση και εκ νέου ανάδειξη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, μέσω και της υποψηφιότητας για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου 2026”.

Η υποψηφιότητα

Η υποψηφιότητα του Μουσείου Τσιτσάνη για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 (European Museum of the Year Award – EMYA) ανακοινώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2025 από το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum – EMF). Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 35 Μουσείων από όλη την Ευρώπη που είναι υποψήφια για το εν λόγω βραβείο και πρόκειται για τη μοναδική ελληνική υποψηφιότητα.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2026, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας στη Χώρα των Βάσκων, καθώς εκεί θα διεξαχθεί από τις 10 μέχρι τις 15 Ιουνίου το ετήσιο συνέδριο και η τελετή για τα Βραβεία της χρονιάς.

Αναλυτικά ΕΔΩ

Το βίντεο

ΕΔΩ βρίσκονται αναλυτικά το βίντεο, όλα τα στοιχεία για το βίντεο, για την έκθεση του Μουσείου και τους συντελεστές τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Συντελεστές βίντεο / Video Credits

Παραγωγή Βίντεο / Video Production

Wavemade Productions

Καλλιτεχνική Διευθύντρια / Art Director

Νίκη Χαλκιαδάκη / Niki Chalkiadaki

Διεύθυνση Φωτογραφίας / Director of Photography

Γιάννης Φλούλης / Giannis Floulis

Δημιουργικό Μοντάζ / Creative Editing

Κωνσταντίνος-Σοφοκλής Κωνσταντίνου / Constantinos-Sophocles Constantinou

Συντελεστές Παραγωγής / Production Team Members

Μίνα Μανώλη / Mina Manoli

Χρυσόστομος Σακαλλής / Chrysostomos Sakallis

Διευθυντής Κέντρου Έρευνας – Μουσείου Τσιτσάνη / Director of Tsitsanis Museum – Research Center

Στέλιος Καραγιώργος / Stelios Karagiorgos

Προϊσταμένη Τ.Υ., Δήμου Τρικκαίων / Supervisor of Technical Services, Municipality of Trikala

Θεοδώρα Σαργιώτη / Theodora Sargioti

Αρχιτέκτονας Μουσειολόγος / Architect Museologist

Θωμάς Τσουκαλάς / Thomas Tsoukalas

Αρχαιολόγος Μουσειολόγος / Archaeologist – Museologist

Αλέξανδρος Αποστόλου / Alexandros Apostolou

Αφήγηση / Voice Over

Θάνος Κόνιαρης / Thanos Koniaris

Ευχαριστούμε τις/τους με τη σειρά που εμφανίζονται:

Κώστας, Μαρία & Θωμάς, Έλενα, Μίνα, Σταυρούλα+, Βασίλης, Αναστασία, Ραφαέλα, Ευριπίδης

Αποσπάσματα από τα ορχηστρικά κομμάτια του Τσιτσάνη / Excerpts from Tsitsanis’ instrumentals

Σόλο Σέρβικο / Solo Serviko

Το Μινόρε / To Minore

Διασκευές από τον πιανίστα Σάκη Κοντονικόλα / Arrangements by pianist Sakis Kontonikolas

Αργοσβήνεις Μόνη – Σοφία Αβραμίδου / Argosvinis Moni – Sofia Avramidou

Η Καρδιά Σου Θα Γίνει Χρυσή / I Kardia Sou Tha Gini Hrisi

Χορηγός / Sponsor

ΑΝΤΗΡΙΣ / ANTIRIS

* Τα film stills (στιγμιότυπα) προέρχονται από το βίντεο

** Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση εικόνας ή κειμένου πρέπει να συνοδεύεται από σαφή γραπτή αναφορά στην πηγή και στη δημιουργική ομάδα: «Wavemade Productions», καθώς και ενεργό σύνδεσμο προς την αρχική ανάρτηση.

Από το γραφείο Τύπου