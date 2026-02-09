To Μουσείο Τσιτσάνη κατέγραψε 45.000 επισκέπτες στη διάρκεια του 2025

Χρόνο με τον χρόνο αποτυπώνεται σε αριθμούς η πολιτιστική προσφορά του Μουσείου Τσιτσάνη. Τόσο ως σημαντικός πολιτιστικός πόρος του Δήμου Τρικκαίων, όσο και ως πανελλαδικό σημείο συνάντησης για τη λαϊκή μουσική και την εκπαίδευση.
Τα στατιστικά στοιχεία για το 2025 εμφανίζουν
– αύξηση επισκεπτών,
– αύξηση κατά την εορταστική (χριστουγεννιάτικη) περίοδο,
– πολύ μεγάλη προσέλευση μαθητών/τριών από όλη τη χώρα
– πολύ μεγάλη προσέλευση από οργανωμένες ομάδες.
Ολος αυτός ο αντίκτυπος εκφράζεται και με την υποψηφιότητα του Κέντρου Ερευνας – Μουσείο Τσιτσάνη για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 (European Museum of the Year Award – EMYA). Την υποψηφιότητα ανακοίνωσε το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum – EMF) και αποτελεί τη μοναδική από την Ελλάδα.
Οι αριθμοί
Τα βασικά στοιχεία (αριθμητικά και ποιοτικά) του Μουσείου Τσιτσάνη για το 2025 είναι:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: 45.583
Επισκέπτες: 36.114
Παρευρεθέντες σε εκδηλώσεις: 9.469
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μεμονωμένοι επισκέπτες: 18.609
Εορταστική περίοδος: 11.036
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 186
Από Ν. Τρικάλων: 19
Υπόλοιπη Ελλάδα: 167
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9.423
Από Ν. Τρικάλων: 529
Υπόλοιπη Ελλάδα: 8894
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ*: 226
Αριθμός επισκεπτών: 8.082
*Αριθμός καταγεγραμμένων ομάδων
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 156
Αριθμός θεατών: 9.469
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025
(21/11/2025 – 6/1/2025)
ΣΥΝΟΛΟ: 11.036
ΣΥΝΟΛΟ 2024: 8.203
Μεμονωμένοι επισκέπτες: 5.885
Οργανωμένες ομάδες: 77
Αριθμός επισκεπτών ομάδων: 3.071
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Από ν. Τρικάλων: 5
Υπόλοιπη Ελλάδα: 32
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Από ν. Τρικάλων: 143
Υπόλοιπη Ελλάδα: 1.937
Συμπεράσματα
Ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει έναν πολιτιστικό πόρο εθνικής εμβέλειας, με το αντικείμενό του, το λαϊκό τραγούδι και την προσφορά του μεγάλου τρικαλινού δημιουργού, Βασίλη Τσιτσάνη, να αποτελούν σημείο αναφοράς.
Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η έμφαση στην προσέλευση μαθητών/τριών, η οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα στο μουσείο, είναι σημεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του Μουσείου διαχρονικά.
Από το γραφείο Τύπου