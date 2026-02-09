To Μουσείο Τσιτσάνη κατέγραψε 45.000 επισκέπτες στη διάρκεια του 2025

Χρόνο με τον χρόνο αποτυπώνεται σε αριθμούς η πολιτιστική προσφορά του Μουσείου Τσιτσάνη. Τόσο ως σημαντικός πολιτιστικός πόρος του Δήμου Τρικκαίων, όσο και ως πανελλαδικό σημείο συνάντησης για τη λαϊκή μουσική και την εκπαίδευση.

Τα στατιστικά στοιχεία για το 2025 εμφανίζουν

– αύξηση επισκεπτών,

– αύξηση κατά την εορταστική (χριστουγεννιάτικη) περίοδο,

– πολύ μεγάλη προσέλευση μαθητών/τριών από όλη τη χώρα

– πολύ μεγάλη προσέλευση από οργανωμένες ομάδες.

Ολος αυτός ο αντίκτυπος εκφράζεται και με την υποψηφιότητα του Κέντρου Ερευνας – Μουσείο Τσιτσάνη για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 (European Museum of the Year Award – EMYA). Την υποψηφιότητα ανακοίνωσε το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum – EMF) και αποτελεί τη μοναδική από την Ελλάδα.

Οι αριθμοί

Τα βασικά στοιχεία (αριθμητικά και ποιοτικά) του Μουσείου Τσιτσάνη για το 2025 είναι:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: 45.583

Επισκέπτες: 36.114

Παρευρεθέντες σε εκδηλώσεις: 9.469

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεμονωμένοι επισκέπτες: 18.609

Εορταστική περίοδος: 11.036

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 186

Από Ν. Τρικάλων: 19

Υπόλοιπη Ελλάδα: 167

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9.423

Από Ν. Τρικάλων: 529

Υπόλοιπη Ελλάδα: 8894

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ*: 226

Αριθμός επισκεπτών: 8.082

*Αριθμός καταγεγραμμένων ομάδων

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 156

Αριθμός θεατών: 9.469

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025

(21/11/2025 – 6/1/2025)

ΣΥΝΟΛΟ: 11.036

ΣΥΝΟΛΟ 2024: 8.203

Μεμονωμένοι επισκέπτες: 5.885

Οργανωμένες ομάδες: 77

Αριθμός επισκεπτών ομάδων: 3.071

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από ν. Τρικάλων: 5

Υπόλοιπη Ελλάδα: 32

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Από ν. Τρικάλων: 143

Υπόλοιπη Ελλάδα: 1.937

Συμπεράσματα

Ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει έναν πολιτιστικό πόρο εθνικής εμβέλειας, με το αντικείμενό του, το λαϊκό τραγούδι και την προσφορά του μεγάλου τρικαλινού δημιουργού, Βασίλη Τσιτσάνη, να αποτελούν σημείο αναφοράς.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η έμφαση στην προσέλευση μαθητών/τριών, η οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα στο μουσείο, είναι σημεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του Μουσείου διαχρονικά.

