To καλοκαίρι θα αντικατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης στον πεζόδρομο της Ασκληπιού

Τον ερχόμενο Ιούλιο και Αύγουστο θα αρχίσει η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, όπως ανακοίνωσε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο διευθυντής της ΔΕΥΑΤ Χάρης Καλλιάρας:

«Το έργο αντικατάστασης των παλιών δικτύων ύδρευσης συνεχίζεται, και εκτιμούμε ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, θα μπούμε μέσα στην Ασκληπιού. Θα είναι πιο χαμηλή η όχληση τότε, από το να μπούμε για παράδειγμα το χειμώνα που θα ‘χουμε Μύλο των Ξωτικών. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.

Θα γίνει αντικατάσταση του συνόλου του αγωγού που διασχίζει την Ασκληπιού, και με τα κάθετα τμήματα των παροχών. Στόχος μας είναι να τελειώσει όσο νωρίτερα γίνεται, και γι’ αυτό υπάρχει μια συζήτηση και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου έτσι ώστε να γίνει με παράλληλες οδεύσεις άλλων δικτύων το ίδιο χρονικό διάστημα.»