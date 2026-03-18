To Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας αποκτά Πνευμονολόγο με 24μηνη σύμβαση

Για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συγκεκριμένα στο Κεντρο ΥγείαςΚαλαμπάκας, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ανακοινώνει σήμερα την συνεργασία του Κέντρου Υγείας με ιατρό ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ και την υπογραφή 24μηνης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Η ιατρός θα αναλάβει άμεσα στελεχώνοντας το Post-Covid ιατρείο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το 1οPost-Covid ιατρείο που δημιουργείται σε κέντρο υγείας αγροτικού τύπου στο νομό Τρικάλων.