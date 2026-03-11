To Επιμελητήριο Τρικάλων επισκέφθηκε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς

Ιδιαίτερη τιμή για τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Παπαευθυμίου και τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, αποτέλεσε η επίσκεψη του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά, και ο εποικοδομητικός διάλογος που αναπτύχθηκε για τα ζητήματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με έμφαση στα αυξημένα λειτουργικά κόστη και στις πιέσεις που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, στις προμήθειες και στις μεταφορές, οι οποίες επηρεάζονται από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνοντας σημαντικά τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο φλέγον ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση μουσικής από τις επιχειρήσεις. Ο κ. Καββαθάς, με την ιδιότητά του και ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον κλάδο της εστίασης και ευρύτερα την επιχειρηματική κοινότητα. Όπως ενημέρωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διακανονισμού με τους θεσμούς και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε μέχρι τέλη Απριλίου να δοθεί μια ουσιαστική και δίκαιη λύση, καθώς και να καθοριστεί ένα ενιαίο αμοιβολόγιο που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις και θα δημιουργεί σαφές πλαίσιο για όλους.

Από την πλευρά της διοίκησης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με τη συμμετοχή των κ.κ. Τζίνα Μπέη, Χρήστου Ζαραμπούκα, Σωκράτη Παπαγεωργίου, Ορέστη Μουστακίδη, Χρήστου Δάλλα και Στέφανου Βαϊόπουλου, υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των φορέων με στόχο την ενίσχυση της στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προώθηση ουσιαστικών λύσεων στα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.