Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια περιφοράς.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα λαμβάνοντας υπόψη:

1. το τραγικό γεγονός του δυστυχήματος που συνέβη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» της ΠΕ Τρικάλων τα ξημερώματα της 26/1/2026, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής πέντε εργαζομένων,

2. τον έκτακτο χαρακτήρα του γεγονότος,

3. την ανάγκη απόδοσης τιμής και έκφρασης πένθους εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας,

4. το γεγονός ότι η κήρυξη πένθους έχει τιμητικό και δηλωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά κανονιστική πράξη, σκοπός της είναι η συλλογική έκφραση πένθους και η απόδοση της προσήκουσας τιμής από την Περιφερειακή Αρχή στην τοπική κοινωνία απέναντι στο τραγικό γεγονός,

5. τις διατάξεις των άρθρων 163, 167-168 Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και 6. το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 642/Β/17-02-2025), αποφάσισε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης δια περιφοράς του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με μοναδικό θέμα : «Έκφραση πένθους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε απόδοση τιμής για την απώλεια ζωής των εργαζομένων στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στην Π.Ε. Τρικάλων».

Πιο συγκεκριμένα η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας την κήρυξη τριήμερου πένθους για την Περιφέρεια Θεσσαλίας αρχομένου από την Τρίτη 27/1/2026.

Κατά την διάρκεια του τριήμερου πένθους προτάθηκε :

οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας να κυματίζουν μεσίστιες,

οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας να ανασταλούν,